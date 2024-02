M. Macron parle d'envoyer des troupes en Ukraine

Encore une volte-face du président français, mais celle-là est redoutable. D'autant plus qu'elle semble liée à un pari électoral :

Après la réunion de 21 chefs d'Etat et de gouvernement sur la sécurité européenne, à Paris, hier, Emmanuel Macron a déclaré ceci à la presse : "Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre..." Cette affirmation – d'une gravité inouïe – fait de la France un cobelligérant virtuel et appelle quatre réflexions :

1. Cette nouvelle attitude de M. Macron contredit son réalisme de 2022 et d'une partie de 2023 ; le président français donne une nouvelle preuve de sa versatilité, qui surprend ses partenaires et inquiète l'opinion publique.

2. Envisager une guerre entre la France et la Russie semble léger, compte tenu de l'écrasante disproportion des forces conventionnelles et nucléaires (pour ne rien dire des autres Etats d'Europe, encore moins armés que nous).



3. Légères aussi sont les preuves avancées par les macronistes – comme Nathalie Loiseau ce matin – d'un plan de guerre russe contre l'Europe. L'ancien prêt d'une banque moscovite au RN, les fake news des (mauvais) sites russes d'information, les attaques d'institutions par rançongiciels, et d'introuvables "intrusions politiques russes" dans nos élections, sont un inventaire à la Prévert qui fait sourire les spécialistes du renseignement... et qui ressemble plutôt à des slogans électoraux avant les européennes de juin.

4. Les élections européennes paraissent être la clé du mystère du soudain bellicisme de l'Elysée. Elles s'annoncent mauvaises pour le camp macroniste. Le président de la République entreprend donc de dynamiter la campagne électorale. En évoquant une entrée en guerre, perspective terrible, il veut forcer les autres partis à prendre position, et ceux qui condamneront ce bellicisme seront déclarés "agents russes" par le parti présidentiel. L'Elysée compte là-dessus pour disqualifier ses opposants. Calcul hasardeux ! Déjà M. Macron et les siens vont trop loin : voir des "manipulations russes" dans la mobilisation des paysans français et européens contre le libre-échange, c'est tomber soi-même dans le complotisme. Nous voilà revenus au temps de 1968, quand le ministre Raymond Marcellin croyait voir le KGB dans l'occupation de la Sorbonne...



Avec sa menace d'envoyer des troupes (lesquelles ?) sur le front d'Ukraine, M. Macron croit être dans "l'ambiguité stratégique". Ce n'est pas l'impression qu'il donne à l'étranger : le président français a plutôt l'air d'un homme qui se laisse happer par une escalade. Et cela pour des raisons insuffisantes, ou incongrues.