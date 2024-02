Un adversaire de l'euthanasie va entrer au Panthéon

Emmanuel Macron se souvient-il que Robert Badinter a combattu devant les parlementaires l'idée du suicide assisté, et a fortiori l'idée sinistre (et néolibérale) de l'euthanasie ?

Panthéonisation prochaine de Robert Badinter… En faisant cette annonce, Emmanuel Macron se souvient-il que l’un des grands projets de sa présidence avait pour adversaire l’homme auquel il rend maintenant hommage ? Ce projet est l’introduction de l’euthanasie dans le droit français. Robert Badinter considérait cela comme une erreur trop dangereuse pour être commise. Celui qui fit abolir la peine de mort pensait que personne n’a le droit d’ôter volontairement une vie. En 2008, devant (déjà) une commission parlementaire sur la fin de vie, Badinter déclarait : “Ma position fondamentale, bien connue, est simple et catégorique : le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain”. Étendant ce principe à la question du suicide assisté et de l’euthanasie, il ajoutait : “La vie, nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie”.

En 2008 il était donc déjà question de légaliser l’euthanasie. Déjà les politiciens subissaient la pression du lobby dit de “la mort dans la dignité”, adossé à des réseaux idéologiques. Robert Badinter, cohérent, s’opposait à cette campagne : “ Je ne concevrais pas qu’un comité puisse donner une autorisation de tuer. Je ne concevrais pas que, dans notre pays, dans notre démocratie, on demande à des tiers d’apprécier et de donner une autorisation de procéder à une injection létale ou à un autre processus quel qu’il soit d’euthanasie… Si on légalise l’exception d’euthanasie, vous aurez des zones d’ombre. Au sein d’une famille, certains diront : ‘Grand-mère ne voulait pas mourir’, et d’autres : ‘Si, elle m’a dit qu’elle voulait…’ L’avocat précisait : “ Il m’est arrivé de connaître de telles situations et d’entendre de tels propos.”

Que proposait-il au lieu de l’euthanasie ? La suppression totale de l’acharnement thérapeutique, et le développement réel des soins palliatifs pour les rendre accessible à tous. Alors il partageait la position de l’Eglise catholique ? Oui. C’est une chose que les catholiques doivent savoir. Le respect de l’humain dans ce qu’il a de plus intime n’est pas le monopole des croyants. Beaucoup d’autres pensent comme eux sur ces sujets. Le dialogue est possible : bien plus qu’on ne l’imagine.