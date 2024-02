Sondage écrans et enfants : les parents qui comprennent le problème – et ceux qui ne le comprennent pas

La moitié des parents sondés admettent qu’il faut changer leurs propres comportements. Mais l’autre moitié ne veut rien entendre :



La Fondation pour l’enfance a réalisé un important sondage de parents et de puéricultrices à propos de “l’impact du numérique sur le développement des jeunes enfants”. Selon cette enquête, une grande partie des interrogés admettent que l'exposition aux écrans a des répercussions mauvaises sur le comportement de l’enfant. Ces parents-là constatent que l'usage des écrans nuit au développement des plus petits.

Mais une autre grande partie des parents refusent de changer leurs propres comportements : autrement dit, de laisser un peu leur téléphone pour mieux s’occuper de l’enfant de moins de six ans. Les professionnels de la petite enfance ne sont pas contents de l’attitude de nombreux parents. Je cite le sondage : “Lors de leurs visites à domicile, 83 % des professionnels constatent que les écrans sont souvent allumés sans que les parents les regardent ; 62 % voient souvent des parents rester sur leur téléphone pendant qu'ils s'occupent de leur enfant…” Les deux tiers des parents interrogés avouent "des moments d'impatience ou d'énervement liés à l'utilisation des écrans”. Ils avouent aussi que se servir d’un écran à côté d’un enfant provoque chez lui des troubles de l’attention et des problèmes de sommeil. La moitié des parents interrogés admettent qu’il faut changer leurs propres comportements.

Mais l’autre moitié ne veut rien entendre. Ils déclarent que les recommandations des pédiatres “ne sont que des opinions”, qu’elles sont “trop alarmistes”, et (comme on dit aujourd’hui) qu’il faut “arrêter d’embêter les Français” : cesser par exemple d’avoir à leur égard une attitude ”punitive” (autre mot à la mode) en leur conseillant d’éteindre la télévision pendant les repas. Ou de ne pas regarder leur téléphone pendant qu’ils s’occupent de leurs enfants…

Conclusion de Joëlle Sicamois, directrice de la Fondation pour l'enfance : “Les enfants grandissent de plus en plus souvent entourés d'écrans. Cette surexposition a un impact sur la qualité et la quantité de leurs interactions avec leurs parents, et donc in fine sur leur développement. Il faut amener les parents à faire évoluer leurs pratiques numériques, et leur proposer des solutions concrètes pour accompagner ce changement de comportement.” Entre parents et enfants, pas besoin d’intelligences artificielles ! C’est une évidence naturelle. Mais aujourd’hui elle a du mal à se faire admettre : peut-être, justement, parce qu’elle est naturelle.