Le malheur des paysans, c'est le modèle économique

Des heures entières de débats radio-télé sur la colère paysanne... Mais presque rien sur le modèle agro-industriel qui fait le malheur des paysans d'Europe. Tout le problème est pourtant là :

La colère paysanne dépasse de loin les revendications propres à la FNSEA, syndicat de l’agriculture productiviste-exportatrice, puisque les deux autres syndicats – la Confédération paysanne et la Coordination rurale – sont eux aussi engagés dans le mouvement de protestation qui déferle en ce moment. Or ces deux autres syndicats ne partagent pas les idées agro-industrielles de la FNSEA : ils ont une autre vision de l’avenir des campagnes françaises.

Et ils n’ont pas tort. Contrairement à ce que disent les leaders de la FNSEA, il n’y a pas d’incompatibilité entre une écologie bien conçue (disons : celle de l’encyclique Laudato Si’) et les intérêts de la profession agricole.

D’abord sur le plan général : à long terme, les paysans se ruinent en laissant l’agrochimie et le dérèglement climatique épuiser les sols cultivables.

Ensuite sur une série de points particuliers. Par exemple les importations de produits agro-alimentaires… L’ouverture aux quatre vents du marché européen est un dogme de la Commission de Bruxelles, qui ne cesse de signer des traités de libre-échange avec des pays producteurs aussi totalement agrochimiques que ceux d’Amérique latine, par exemple. Les syndicats paysans sont vent debout contre cette concurrence injuste. Or ce combat recoupe (que la FNSEA le veuille ou non) une partie des combats des défenseurs de l’environnement ! Par exemple : selon le rapport du Haut conseil pour le climat, la part des émissions liée aux importations de produits agricoles compte désormais pour près de la moitié de l’empreinte carbone alimentaire française. Les importations atteignent ainsi 40 à 50 % des légumes les plus consommés en France, et la part de fruits, poissons et crustacés importés est également élevée. Est-ce normal ? “Par ailleurs, 20 % de la viande bovine et 30 à 40 % du porc ou de la volaille consommés en France sont importés”, souligne le rapport. Qui conclut : “En vingt ans, les importations de viandes et préparations de volailles ont été multipliées par plus de quatre, en grande partie pour l’industrie agro-alimentaire.”

C’est l’industrie agro-alimentaire qui formate aujourd’hui les habitudes de consommation de la population. D’où, à la fois, la montée constante des importations et les traités de libre-échange fabriqués par Bruxelles. Alors que la France, grand pays agricole, pourrait concevoir un autre modèle économique – et pourrait ainsi sortir des contradictions et incohérences actuelles, qui poussent au désespoir des milliers de paysans de l’Hexagone.