Retour du spectre de la "bataille de l'école"

L'enseignement est dans une situation difficile, mais certains médias aimeraient voir ressurgir la bataille public-privé ! C'est ce qu'a provoqué la balourdise très incongrue de Mme Oudéa-Castéra :

Il y a tout de même une chose surprenante : c’est le rôle diviseur et désagrégateur joué par une partie des médias de masse dans les pays occidentaux. A quoi s’ajoute une propension très française à déterrer nos vieilles querelles : comme si nous ne devions nous souvenir de l’histoire du pays que sous cet aspect négatif. Exemple tout récent : la nouvelle ministre de l’Education nationale juge nécessaire (non sans balourdise) de déclarer que ses enfants sont scolarisés dans un établissement privé sous contrat. Et de dire qu’elle a fait ce choix à cause des non-remplacements de professeurs dans l’enseignement public… Évidemment les syndicats du public prennent mal cette déclaration ; d’autant plus que l’établissement privé en question a la réputation d’être élitiste, ce qui est mal perçu de nos jours... Et ça ne s’arrête pas là. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, les médias parisiens accusent ce même établissement d’homophobie en invoquant un rapport administratif que personne n’a lu, évidemment, dans les salles de rédaction ! Même quand elle ne repose pas sur grand-chose, et c'est le cas, l’accusation d’homophobie est redoutable. Aussitôt la mairie de Paris suspend sa subvention à l’établissement.

Et ça continue : le lendemain, dans les radios du service public, des voix s’élèvent pour s’indigner que la République signe des contrats avec des écoles privées ! A ce rythme-là, va-t-on entendre demander le retour du projet Savary et de l’amendement Laignel de 1983, contre lesquels 1 500 000 Français étaient descendus dans la rue au nom de la "liberté scolaire en danger", le 24 juin 1984 ? Devant ce mouvement de masse, dès le mois de juillet suivant François Mitterrand retira le projet de loi. Y a-t-il vraiment aujourd’hui des gens qui souhaitent recommencer cette bataille stérile ? On hésite à le croire.

Malgré l’affection traditionnelle des Français envers l’école publique, tout le monde voit qu’aujourd’hui elle a de très gros problèmes. C’est une angoisse pour les professeurs et pour les parents. En attendant qu’un gouvernement ait l’énergie et la volonté nécessaires pour renflouer l'enseignement public, des dizaines de milliers de parents confient leurs enfants à un établissement privé. Si on leur demande pourquoi, ils donnent des raisons comparables à celles de Mme Oudéa-Castéra. C’est un fait objectif et nullement idéologique : une partie des grands médias feraient bien de s’en aviser, au lieu d’essayer de diaboliser l’enseignement privé – parce que diaboliser est leur ressort habituel dans tous les domaines.