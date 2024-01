Quand l'Elysée veut "relancer la natalité"

Cette annonce d'Emmanuel Macron soulève les sarcasmes des médias et le scepticisme de la classe politique. Mais la chute de la démographie française n'offre pas de quoi rire ou s'agacer :

Voilà du nouveau : le chef de l’Etat parle de la natalité. Sujet que depuis des années les médias parisiens jugent ridicule ou suspect ; mais ce n’est pas l’opinion des sociologues, des économistes et des médecins. Eux trouvent que la question démographique est vitale pour notre société. M. Macron appelle donc à “relancer la natalité”, alors que la France est tombée en 2023 au niveau le plus bas depuis 1945. Pour cette relance, il préconise une réforme du congé parental... Hélène Périvier, présidente du Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille et de l'enfance, répond à M. Macron : “Penser que ce congé de naissance va pouvoir inverser la tendance est très ambitieux.”

Selon Mme Périvier et les experts, la natalité s’effondre pour des raisons nombreuses et diverses. On peut citer au moins trois causes : les finances des ménages, l’infertilité physiologique, et l’état d’esprit de notre époque.

► Les finances, c’est l'obstacle premier. Peut-être l’Etat peut-il plus ou moins aider...

► L’infertilité, c’est sournois et complexe. De nombreux facteurs interviennent. Il y a l’âge de la femme quand elle veut devenir mère ; les médecins rappellent que le bon âge, c’est 25 ans : mais à 25 ans les jeunes femmes se lancent dans un métier, parcours redoutable qui retarde d’autant la maternité. Compter sur la PMA pour plus tard n’est pas une garantie : “Un couple sur deux quitte le circuit de la PMA sans avoir eu d’enfant.”, signale le Pr Samir Hamamah, chef du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier et co-auteur du dernier rapport sur l’infertilité. D’autre part l’infertilité a des causes environnementales : les perturbateurs endocrinjens. "Regardez autour de vous les déchetteries, les usines pétrochimiques, l'agriculture intensive : vous en payez les conséquences sur plusieurs générations", dit le Pr Hamamah.



► Et il y a l’évolution des mentalités. Le lendemain et le surlendemain de la conférence de presse du chef de l’Etat, des radios parisiennes font parler des étudiants des deux sexes : ils ironisent sur l’idée de natalité. "On vit dans l’instant présent, disent-ils, on ne va se gâcher la vie avec des enfants."

Toutes ces causes de dénatalité s’accumulent. Comment les empêcher de barrer l’avenir ? “Il faut revoir toute la politique familiale et nataliste", met en garde le Pr Hamamah. Pour ça, il faudrait une volonté politique. Et une solide dose de non-conformisme.