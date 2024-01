Enseignement secondaire : la grande "réforme Attal" n'aura été qu'un effet d'annonce

...mais faut-il en être surpris ?

Parlons un peu de la vie politique. Donc de la nomination du jeune Gabriel Attal au poste de Premier ministre… Jusque là tout le monde avait l'air d’accord pour le trouver doué, voire original. Mais il quitte l’Education nationale sans avoir concrétisé les réformes qu’il annonçait. D’où la perplexité des enseignants. Par exemple Ghislaine David, secrétaire générale du principal syndicat du primaire : “Je suis surprise, dit-elle, que Gabriel Attal reste si peu de temps alors qu’il avait dit vouloir se plonger dans des réformes structurelles pour l’écoie…” D’autant plus que le jeune ministre avait déclaré, je le cite : “L’école est l’arme la plus puissante que nous ayons pour changer la société”.

Cette idée du ministre mérite d’ailleurs discussion. Les enseignants disent le contraire. Selon leur expérience, ce n’est pas l’école qui change la société, c’est plutôt la société qui pèse sur l’école :

► l'Etat se décharge sur l’école de nombreuses fonctions civiques et sociales que les pouvoirs publics n’ont plus le courage d’exercer, surcroît de travail qui excède la mission normale des établissements d’enseignement ;



► et l’Etat pèse sur l’école, depuis les années 1970, en lui imposant des programmes inspirés par des théories pédagogiques et des orientations très discutables. Notamment pour le contenu des cours d’histoire et tout ce qui concerne la culture générale.

Il en résulte le sondage de la semaine dernière, où l’on découvre que 46 % des 16-24 ans ne savent pas grand-chose sur, par exemple, la Révolution française : ils ne savent même pas en quelle année elle a commencé... Quand la jeunesse de l'Hexagone en arrive au point d’ignorer la date de 1789, c’est qu’il y a vraiment un problème à l’école.

Gabriel Attal faisait mine de comprendre ce problème et de vouloir y remédier, en rétablissant des méthodes réalistes que les pédagogues officiels, depuis la réforme Haby de 1975, avaient progressivement abolies pour les remplacer par des systèmes artificiels et largement tributaires des idéologies d'alors. Systèmes où l'on patauge encore cinquante ans après, malgré les dénégations vertueuses des syndicats d'enseignants. Gabriel Attal parti pour Matignon, et Mme Oudéa-Castéra étant polarisée sur les Jeux olympiques, on peut se demander si les réformes Attal seront réalisées ; ou si, une fois de plus, la macronie n'en restera pas aux effets d'annonce.