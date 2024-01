Epiphanie : quand le cosmos parle du Christ

Trois textes propres à faire réfléchir :

L'étoile des mages aurait réellement existé

« Un phénomène céleste exceptionnel a bien eu lieu au moment de la naissance de Jésus-Christ... Jupiter et Saturne se sont rapprochées trois fois de suite dans l'année, en juin, septembre et décembre, un ballet spectaculaire qui n'a pas pu passer inaperçu... Une conjonction qui aurait très bien pu pousser des grands prêtres de Perse, férus d'astronomie, à se rendre en Palestine pour en avoir le coeur net. "Les écrits de l'Ancien Testament, notamment le Livre de Daniel, font mention de la venue d'un grand roi sur ces terres, souligne l'astrologue et écrivain Denis Labouré. Depuis l'exil des Juifs à Babylone, les lettrés perses connaissaient parfaitement les traditions rapportées par ces textes. [...] une longue tradition orientale rapporte que certaines conjonctions de Jupiter et Saturne annoncent la naissance d'un empire, d'un maître ou d'un prophète. Celle de l'an 7 av. JC s'est produite dans la constellation des Poissons, or toute constellation faisait référence à un morceau du monde connu. Et celle des poissons indiquait, entre autres, la terre de Palestine..." Quelques mois plus tard, un nouveau phénomène extraordinaire se produit plein ouest : le 20 février de l'an 6 avant JC, la Lune et Mars rejoignent Jupiter et Saturne au soleil couchant. Ce paquet d'astres lumineux, teinté d'orangé avec la présence de Mars, devait être extraordinaire pour des astrologues arrivant de l'est. Serait-ce enfin la fameuse "étoile" qui guida les mages ? Tout semble cette fois concorder : en l'an 6 avant JC, le roi Hérode est toujours en vie et les historiens situent la date de naissance du Christ entre l'an 8 et l'an 4 avant notre ère […] Un étrange phénomène céleste a bel et bien remué prêtres, princes et scientifiques à l'aube de l'ère chrétienne. » (Le Point, 05/01/2013)

L'étoile et les mages commentés par Benoît XVI

« La grande conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe zodiacal des Poissons en 7-6 avant JC semble être un fait vérifié [1]. Elle pouvait orienter des astronomes du milieu culturel babylonien et perse vers le pays de Juda, vers un 'roi des Juifs'. […] Si les Mages qui, guidés par l'étoile, étaient à la recherche du roi des Juifs [2], représentent le mouvement des peuples vers le Christ, cela signifie implicitement que le cosmos parle du Christ ; et que cependant, pour l'homme dans ses conditions réelles, son langage n'est pas pleinement déchiffrable. Le langage de la création offre de multiples indications. Il suscite dans l'homme l'intuition du Créateur. Il suscite, en outre, l'attente, ou plutôt l'espérance, que Dieu se manifestera un jour. Et il suscite en même temps la conscience que l'homme peut et doit aller à sa rencontre. Mais la connaissance qui jaillit de la création et se concrétise dans les religions peut aussi perdre l'orientation juste, au point de ne plus pousser l'homme à se mouvoir pour aller au-delà de lui-même, mais de le pousser à se fixer dans des systèmes avec lesquels il croit pouvoir affronter les puissances cachées du monde... »

Les mages vus par saint Charles Borromée

« Remarquez ici l'insigne Providence de Dieu, qui a conduit à lui diverses personnes par des moyens différents. Les mages virent une étoile. Et que firent-ils à cette vue ? Aussitôt, ils s'engagent dans un chemin dont ils ne voient pas le terme, et suivent l'astre, en laissant derrière eux leurs femmes, leurs enfants et leurs jouissances domestiques. Ni les rigueurs de la saison, ni les difficultés de la route ne les arrêtent. Faisant fi de toutes ces choses, ils se disposent sans délai au départ. Voici que des mages viennent de l'Orient ! Bienheureux, en vérité, ceux qui répondent ainsi, sans tarder, à l'appel de Dieu ! Et par quelle variété de moyens ne nous appelle-t-il pas sans cesse ! Il nous appelle par les fléaux, par les bienfaits, par des présents ; Il nous appelle par des promesses, par nos dangers propres et par les exemples des autres. Je dirai plus, Il nous appelle par les péchés eux-mêmes ; et il ne faut pas nous en étonner, puisque, dans sa sagesse infinie, Dieu tire le bien du mal. »

_________

[1] Selon l'astronome du XVIIe siècle Kepler, au tournant des années -7 et -6 (date probable de la naissance de Jésus) se sont simultanément produites une conjonction Jupiter-Saturne-Mars et une supernova, expliquant l'étoile très lumineuse et durable repérée par les "mages", astronomes-astrologues perses ou babyloniens. Des tables chronologiques chinoises signalent une étoile spécialement lumineuse en l'an -4. L'astronome Ferrari d'Occhieppo signale la symbolique des planètes pour les Orientaux du premier siècle de notre ère : "Jupiter représentait Mardouk (principal dieu babylonien), et Saturne le peuple juif ; d'où – sachant l'importance des astres dans l'Antiquité – la portée de l'événement aux yeux de ces astrologues."

[2] Donc aucune invraisemblance, ni dans une venue de "mages" en Judée sur l'interprétation d'un phénomène astral, ni dans leur étape à Jérusalem pour consulter les érudits locaux. Pour déclarer que ce récit est "visiblement légendaire", comme firent Prieur et Mordillat avant Onfray, il faut ignorer les cultures antiques. Ou confondre le sobre récit évangélique avec les ajouts folkloriques médiévaux : le nombre de “trois”, le titre de “rois”, les trois noms fantaisistes, etc.