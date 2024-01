De César à l'Irlande, les arcanes de l'année bissextile

Pourquoi César a-t-il fait inventer le 29 février par Sosigène d'Alexandrie, et pourquoi ce jour-là le monde marche à l'envers en Irlande (ce qui peut coûter aux hommes douze paires de gants) :



Avez-vous remarqué que 2024 comptera 366 jours et un 29 février ? C’est une année bissextile. Depuis quand y a-t-il des années bissextiles ? Depuis Jules César. Et ça remonte à la plus lointaine histoire de l’Antiquité romaine. Avant César il y avait à Rome le calendrier dit “de Numa” : du nom de Numa Pompilius, roi mythique du VIIe siècle avant notre ère. Son calendrier de douze mois lunaires comptait 355 jours ; au bout de quelques siècles il s’est déréglé. Ça ne fonctionnait plus. Il fallait une autre solution et c’est Jules César, dictateur et grand pontife, qui l’a trouvée – ou plutôt l’a demandée à l’astronome Sosigène d’Alexandrie. Lequel a simplement repris le système égyptien : une année solaire de 365 jours, avec un jour supplémentaire tous les quatre ans pour que ça ne se dérègle plus. Ce jour fut placé en février, dernier mois de l’année romaine. Et plus précisément le 6e jour bis avant les calendes de mars : ce qui se dit en latin “ante diem bis sextum Kalendas Martias”... “Bis sextum” a donné en français : “bissextile”.

Et c’est l’Europe médiévale, renonçant au système romain des calendes, qui a daté ce jour “29 février”. Les Européens étaient ainsi dotés d’une journée de plus tous les quatre ans.

Les uns, esprits pratiques, se sont juste demandé quand fêter l’anniversaire des gens nés un 29 février, comme feue Michèle Morgan. Le 28 février, bien sûr !

D'autres sont plus portés sur le symbole : les Irlandais, par exemple. Les Celtes aimant penser les choses à l’envers, ils ont créé une tradition qui leur est très particulière. Tous les 29 février, donc une fois tous les quatre ans, ce sont les femmes qui demandent les hommes en mariage. Si un homme refuse cet honneur, il doit offrir à la jeune fille douze paires de gants. Pourquoi spécialement des gants ? Mais pour dissimuler l’absence de bague à la main de la jeune fille, sot ! C’est de la courtoisie... Et c'est ce que j'ai préféré vous raconter pour mes vœux de l'an 2024 : ça vaut mieux que de parler de la marche du monde.

Tout de même et comme on disait autrefois : bonne année, bonne santé, et le Paradis à la fin de vos jours.

[ Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) ]