Ce qu'on doit espérer pour 2024

Difficile d’échapper à la morosité ambiante sans tomber dans le facile en souhaitant “la paix” à un monde livré aux guerres. Ou en déplorant les guerres sans étudier leurs causes. Ou en attribuant ces causes au seul diabolisme de l’un des belligérants... Mais les causes de ces guerres sont multiples, les torts sont presque toujours partagés, et la vraie question de notre temps est plutôt celle-ci : pourquoi le monde de 2024 est-il un chaos, quarante ans après la promesse d’une “mondialisation heureuse” fondée sur la dérégulation économico-financière et l’amalgame des peuples en un seul bloc de consommateurs ? Le résultat de ce mensonge est sous nos yeux : c’est un désastre concret. Pour l’expliquer on en accuse des diables et des fantômes, mais cette ritournelle aussi est un mensonge. Voir ce mensonge s’effriter est le vœu politique réaliste à faire au seuil de 2024. Au demeurant, bonne année à tous !