Le Noël chrétien est sans équivalent dans l'histoire

Dans trois jours c’est la fête de la Nativité du Christ. Elle est sans équivalent... Je cite ce passage d’un livre de la grande artiste et moniale Geneviève Gallois, Réalité unique et éternelle (aux éditions de l’abbaye de Jouques près d’Aix-en-Provence) :

<< Chaque année Noël m’entre plus profondément dans l’âme. C’est le ciel qui s’ouvre : Dieu parle autrement ; Il m’envahit davantage, Il révèle un peu de Lui-même que je ne connaissais pas encore. La complexité du Mystère me noie dans un torrent de béatitude…>>

Dans ces mots il y a le propre de la démarche chrétienne à Noël (et à tout moment de l'année). Il tient en ces deux expressions : “Plus profondément” et “Davantage”.

La foi chrétienne est en effet une avancée constante vers Dieu, qui est déjà profondément au fond de nous et qui nous y attend. Et le cycle des fêtes chrétiennes est le moyen de découvrir Dieu chaque fois davantage. La liturgie chrétienne n’est donc pas un cycle qui tournerait en rond. Les traditions chrétiennes de Noël ne sont pas là pour réveiller les émotions d’enfance : elles sont là comme des portes et des fenêtres, ouvertes sur un infini que nous n’aurons jamais fini de découvrir durant notre vie terrestre.

C’est ce qui fait la différence radicale entre le Noël chrétien et ce que notre société appelle (faussement) “la magie de Noël”. Pauvre magie, d’ailleurs ! J’entendais hier, dans une émission grand public, quelqu’un qui disait : “Avec la baisse du pouvoir d’achat et toutes les mises en garde écolo qu’on entend sur les choses à acheter, elle est passée où la magie de Noël ?” Aujourd’hui la magie consiste à acheter des trucs et des machins et à le faire tous les ans, rituellement, selon le cycle imposé par le commerce… Cela, oui, c’est une coutume répétitive fermée sur elle-même . Et c’est un non-sens : un trop-plein extérieur pour cacher le vide intérieur.

Aux antipodes de ce non-sens moderne, puisqu'elles avaient un sens, étaient les fêtes du cœur de l’hiver avant le christianisme... Elles étaient tournées vers les forces de la nature et vers le monde des trépassés, à peine séparés des vivants par un voile surnaturel. Mais c'était un sens répétitif et fermé sur lui-même, lui aussi. Contrairement à la foi chrétienne qui allait apparaître et qui va de commencement en commencement jusqu’au commencement qui n’aura pas de fin…

Voilà ce que nous pouvons nous dire en ce Noël 2023. Et qu’il faut dire autour de nous, à nos proches et surtout aux enfants.

Joyeux Noël à vous toutes et tous !