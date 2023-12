Chesterton, Bastaire, Benoît XVI : trois textes sur Noël

Aujourd’hui parlons du vrai sens de Noël : la Nativité temporelle du Fils éternel ! Je vous propose trois textes :



► Le premier est de l’écrivain anglais G.K. Chesterton, dans son livre 'L’homme qu’on appelle le Christ' :

<< Bethléem est le lieu où les extrêmes se touchent… Dans ce repli des grandes collines grises de Bethléem, l’univers entier s’est retourné comme un gant. Les yeux qui jusqu’alors regardaient au dehors vers l’infiniment grand, se sont retournés à l’intérieur sur l’infiniment petit… Dieu, qui n’avait encore été qu’une circonférence, apparut comme un centre. Et un centre est infiniment petit. >>

► Le deuxième texte est du philosophe catholique Jean Bastaire : << En vérité, si des croyants méprisent la raison, alors ils ignorent l’Incarnation, cette prodigieuse effraction d’amour par laquelle Dieu a décidé de nous communiquer lui-même sa lumière... Tout chercheur le sait : l’acte de connaissance est à la fois détachement et soumission. Détachement de soi, de ses préjugés, de ses passions, pour ne plus être que soumission au réel qui est le seul maître. Il faut s'oublier pour apprendre... En de longs intervalles, qui sont comme des approches, la pensée peut regarder l’Aimé, entrer de mieux en mieux dans sa familiarité, avancer dans sa lumière croissante. Elle peut et doit y lire : tâche de l’intelligence. Elle s’y sent irrésistiblement poussée. Plus on aime quelqu’un, plus on souhaite le dévisager, tout en sachant bien que son mystère grandira à proportion de la connaissance… Heureux ceux que le désir de savoir porte ainsi de commencement en commencement, dans une adoration inextinguible… >>

► Le dernier texte est tiré de l’homélie de Noël 2012 du pape Benoit XVI : << Les bergers sont partis en hâte. Une curiosité et une joie les poussaient. Parmi nous, il arrive peut-être très rarement que nous nous hâtions pour les choses de Dieu. Aujourd’hui, Dieu ne fait pas partie des réalités urgentes. Nous pensons et nous disons que les choses de Dieu peuvent attendre. Pourtant, Il est la réalité la plus importante : l’Unique qui, en dernière analyse, soit vraiment important. Pourquoi ne devrions-nous pas être pris, nous aussi, par la curiosité de voir de plus près ce que Dieu nous a dit ? Prions-le afin que la sainte curiosité et la sainte joie des bergers nous touchent nous aussi en ce moment. Et tournons-nous avec joie vers Bethléem : vers le Seigneur qui, aujourd’hui aussi, vient de nouveau vers nous…. >>