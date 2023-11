Information factuelle ou propagandes de guerre ?

De Gaza à l'Ukraine, commenter ce qui se passe est très difficile. Les "observateurs indépendants" peinent à discerner la réalité derrière l'écran des propagandes de guerre :

Comment ne pas parler du drame israélo-palestinien ? Mais une fois exprimée l’horreur devant la sauvagerie terroriste du Hamas et le cynisme froid dont elle est l’instrument, une fois exprimée la stupeur et la désolation devant les onze mille civils tués à Gaza par la riposte israélienne, on se retrouve face au perpétuel problème du commentaire en temps de guerre : comment analyser la situation, ses causes et ses perspectives, alors que nous n’avons presque pas d’autres informations que la propagande de guerre des deux camps ? Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment dans Gaza, par exemple à l’hôpital Al-Chifa investi par l’armée israélienne... Nous ne savons pas ce qui se passe entre le gouvernement israélien, le Qatar et le Hamas à propos des 239 otages…

Nous ne savons pas vraiment. Et c’est le cas dans à peu près tous les conflits. Avouons-le : nous ne savons pas non plus ce qui se passe réellement en Ukraine, abreuvés que nous sommes depuis un an par la propagande de guerre de l’un des deux camps – même si nos médias nous ont présenté longtemps cette propagande comme une information aussi objective que celle des grandes agences de presse (lesquelles d’ailleurs n’ont pas accès au front). Certes ce camp ukrainien a la sympathie politique des gouvernements occidentaux : mais la mission du commentateur n’est pas politique, Elle est simplement d’appliquer la déontologie de l’information, qui ne doit pas se laisser aveugler par les sympathies politiques.

Et à propos des “gouvernements occidentaux”, comme disent nos médias : cette notion d’“Occident” a-t-elle un sens en 2023, alors que la plupart des pays censés composer ce “bloc occidental” servent chacun son propre intérêt, le plus souvent économique ? Pour s’en tenir à l’exemple de la guerre du Haut-Karabakh, terminée tragiquement : quelle fut l’attitude des deux pays dont on parle, l’Ukraine et Israël ? L’Ukraine n’a pas eu un mot pour l’Arménie. Et Israël a vendu des armes à l’Azerbaïdjan, allié de la Turquie islamo-nationaliste. Cette Turquie qui mène une politique de cavalier seul alors qu’elle est censée (elle aussi) faire partie de “l’Occident” – et même de l’Europe, au moins aux yeux de Washington puisque la Turquie fait partie de l’OTAN,… Etc.

Alors voilà : il est très difficile de commenter ces événements tragiques. Il faut aussi tenir compte de leurs dégâts émotionnels sur les consciences. Et tenir compte des réseaux dits sociaux, qui diffusent en masse fausses informations et fausses images... Le commentateur avance à tâtons. Voilà de quoi nous inciter à l’humilité.

[ Ma chronique d'aujourd'hui à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) ]