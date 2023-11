Un pavé dans la vitrine des phobies parisiennes

Voilà un livre dérangeant ! En tout cas dérangeant pour une certaine France politique et médiatique, aux yeux de laquelle la religion catholique est une vieille maladie à éradiquer :



Ce livre est écrit par une journaliste française d’origine turque, Claire Koç, 39 ans, qui travaille à France Télévisions. Venue de l’islam, Claire Koç s’est convertie au catholicisme. Or voici ce qu’elle raconte : “Quand j'ai annoncé ma conversion à mes amis français, ils m'ont dit que ce n'était « pas une bonne idée », quand ils n'ont pas montré un rejet complet vis-à-vis de mon choix, voire une hostilité à mon égard. J'ai compris que la religion catholique n'avait pas le vent en poupe, qu'elle ne faisait pas partie des nouvelles normes de croyance. Mais aussi qu'il y avait, en France un rejet de la foi et de ceux qui l'épousent…”

Pourquoi ce rejet ? Réponse de Claire Koç, qui (rappelons-le) est journaliste : “Je crois que le dénigrement dont souffre la religion catholique, depuis plusieurs années, lui a été particulièrement délétère. Quasi-exclusivement traitée sous l'angle de la pédophilie ou de l'intégrisme, elle souffre d'amalgames très dépréciateurs. Quand elle n'est pas moquée, voire ridiculisée. Le cas d'Henri d'Anselme, le 'héros au sac à dos' de l'attentat d'Annecy, est, à ce titre, éloquent. Très vite, il a été qualifié, sur les réseaux sociaux, d' 'illuminé' et de 'facho', pour avoir dit sa foi…”

Cet anti-catholicisme ambiant, Claire Koç le voit comme un cas spécial au sein d’un problème psychologique plus général : une panne d’identité collective, une sorte de rejet de l’histoire de France par des Français ; une haine de soi qui relève, dit-elle, de la psychanalyse. Dans son précédent livre, paru chez Albin Michel, elle critique ceux qu’elle appelle “les bobos parisiens bien-pensants”, qui la désapprouvaient de vouloir devenir vraiment française : “Ils me renvoyaient systématiquement à mon origine immigrée en me disant que c’était plus cool”, raconte-t-elle, alors que devenir française “m’a au contraire permis d’être libre”.

Mais cette liberté à la française, Claire Koç l’a poussée jusqu’à devenir catholique. Et ça, c’est apparemment ce qu’il ne faut pas faire si l’on veut être bien vue dans le tout-Paris d’aujourd’hui. Bien sûr il y a eu le scandale de la pédophilie et la très lourde responsabilité de responsables ecclésiastiques. Mais ce qui ne va pas, c’est de faire comme si les abus sexuels étaient une conséquence de la foi au Christ, alors qu’ils sont un outrage absolu à la foi ! Non, ça ne va vraiment pas : il est urgent d’y réfléchir.

[ Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) ]