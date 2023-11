Après Ciaràn en Bretagne : l'heure des tronçonneuses

Après 35 h sans électricité ni téléphone ce blog reprend ! Des vents de 120 à 170 kmh ou plus ont fauché arbres et pylones... Le ministre Béchu affirme que le climat n'a aucune part dans cette tempête historique. Le climatologue Davide Faranda le contredit : "Les éléments que nous avons montrent que ce lien existe. Le dérèglement climatique est capable d'intensifier les vents et les précipitations, donc les tempêtes". Autre effet (dérivé) du climat dans les tempêtes : la chaleur anormale de septembre-octobre a empêché les arbres de perdre leurs feuilles. Ils offrent ainsi plus de prise au vent, ce qui multiplie les risques de casse et de chute.D'où le spectacle dévasté qu'offre le paysage breton aujourd'hui.