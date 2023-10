Mort d'un mythe : le "Nouvel Ordre Mondial"

"NWO" : "New World Order". Un fantasme absurde, ridicule aujourd'hui.

De la guerre d’Ukraine à la guerre de Gaza, la mondialisation d’hier cède la place au chaos des rapports de forces. Le monde ne va pas vers son unité, c’est le moins qu’on puisse dire ! Et c’est le moment d’enterrer les illusions d’il y a trente ans : la "mondialisation heureuse" encensée par les uns, ou le "nouvel ordre mondial" redouté par les autres... Ma chronique d'aujourd'hui à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

Le chaos international fait des milliers de victimes. Il détruit en masse des vies humaines et des biens matériels. Il détruit aussi des illusions.

Parmi les illusions balayées par l’actualité figure un mythe qui eut du succès à droite de la droite (et chez certains catholiques) : croire qu’à travers l’ONU, les ONG et des lobbies accusés de “mondialisme”, se mettait en place un “nouvel ordre mondial”.

Cette croyance manquait de réalisme. L’idée d’unifier et diriger toute la population de la Terre a existé, mais seulement en économie capitaliste : dans les états-majors de très grandes multinationales qui ont piloté ce qu’on a appelé la mondialisation économique et financière. Cependant cette idée n’avait aucun répondant politique : ni parmi les rapports de forces opposant des Etats-nations ; ni parmi des mouvements militants qui compensent leur faiblesse numérique par des méthodes d’une férocité digne de l’Âge de pierre.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine, par exemple, est une guerre entre nations : guerre assez classique, qui par certains côtés rappelle 1943 et se déroule sur les mêmes champs de bataille.

La guerre entre Israël et le Hamas (autre exemple) est la poursuite du conflit judéo-arabe ouvert en 1948, qui n’a pas vraiment cessé depuis. Conflit profondément antimoderne dans la mesure où c'est un conflit ethnique pour un espace vital – et au nom d’une conception très archaïque de la religion.

Le spectacle des combats de chars dans le Donbass ramène quatre-vingts ans en arrière. Le carnage dans les kibboutz ramène dix mille ans en arrière. Difficile, dans ces conditions, de continuer à croire que le monde va de l’avant.

Difficile aussi de croire que le monde va vers son unité : on voit s’envoler la grande illusion de la fin du XXe siècle, quand le professeur amériain Fukuyama annonçait la fin de l’histoire et la démocratie planétaire. La mondialisation économique est utilisée comme une arme par des impérialismes géopolitiques nationaux, comme celui de Pékin. Ou par des revanchismes géopolitiques nationaux, comme celui de Moscou. Ou par de petites ambitions nationales nouvelles, comme celle de Bakou…

Le résultat est le bruit et la fureur. Personne n’ose plus parler de “mondialisation heureuse”. Parler de “nouvel ordre mondial” serait encore plus dérisoire… S’il y a du mondial aujourd’hui, c’est, comme dit le pape, sous la forme d’une guerre mondiale en morceaux. Prions pour le bien commun de l’humanité.