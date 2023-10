Le drame entre Israël et les Palestiniens : le témoignage de Marie-Armelle Beaulieu ('Terre Sainte Magazine')

Dans la tragédie qui s’abat une fois de plus sur la Terre Sainte, je m’efface devant le témoignage d’une personne qui vit là-bas depuis 30 ans : Marie-Armelle Beaulieu rédactrice en chef de l’excellente revue de la custodie franciscaine, Terre Sainte Magazine. Voici des extraits de son message à ses nombreux amis en France :

<< Quiconque suit la situation palestinienne savait que la situation était intenable et exploserait. Cela fait des mois que l’on s’interrogeait sur la possibilité d’une troisième intifada. Avant le samedi 7 octobre, l’année 2023 était déjà la plus meurtrière depuis des années dans les deux camps israélien et palestinien. En revanche personne n’aurait imaginé cette forme : et dans la faillite des services israéliens, et dans la barbarie du Hamas. Le volcan couvait, on le savait. Et de la part des Eglises, ce n’est pas faute d’avoir alerté. J’espère que ceux qui ont créé ces conditions en répondront un jour.

Ce qui est arrivé aux Israéliens est innommable. Ce que de nombreux Israéliens réclament, l’élimination pure et simple de 2 millions d’habitants de Gaza, ne l’est pas moins…

Depuis vingt-cinq ans que je vis ici, j’ai travaillé à mon échelle à rendre les voies de la conciliation possibles, à défaut de réconciliation avant longtemps. J’ai refusé d’épouser les discours de l’un contre l’autre. J’ai travaillé à ne pas me laisser empoisonner par la haine… Je refuse d’avoir à choisir maintenant, même si le prix est de me faire insulter des deux côtés. Je prétends – comme l’ont dit les papes venus ici – que ce pays a besoin de ponts et non de murs. Je revendique de pleurer sur tous les morts, sans distinction de sexe, de religion, de parti politique. Je prétends que la situation dans laquelle nous sommes est la preuve qu’on ne peut pas continuer à ignorer les droits des Palestiniens à vivre dans la dignité, sur la terre où ils ont vu le jour et leurs pères avant eux.

Ma voie ici, est celle d’une suite du Christ assumée. Ma voie ici est de vivre des évangiles et de m’en nourrir. Ma voie ici est la contemplation de la croix et de celle du vide du tombeau, avec la sérénité que donne aux heures les plus sombres cet acte de foi : “Le Christ est ressuscité des morts ! Par la mort il a vaincu la mort ! Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux...”