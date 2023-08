Climatonégationnisme : l'épidémie d'enfumage se rallume

Malgré l'évidence du rôle du dérèglement climatique dans les monstrueux et interminables incendies canadiens, la démagogie électoraliste relance le déni de réalité :

Du jamais vu : 15 millions d’hectares carbonisés au Canada depuis le mois de mai et plus d'un millier d’incendies persistants, du nord au sud et d'ouest en est. Selon une étude de ces incendies publiée le 22 août par les scientifiques du World Weather Attribution (WWA), c’est le dérèglement climatique, augmentant les fortes températures et asséchant les taux d’humidité, qui a multiplié par 7 les conditions favorables aux incendies – dont il a augmenté de 50 % l’intensité. D’où leur propagation sans précédent, qualifiée d’“inouïe” par les chercheurs canadiens… Le printemps 2023 fut en effet le plus chaud enregistré au Canada depuis le début des relevés. Par ailleurs, les climatologues (scientifiques seuls compétents) ont établi que le facteur-clé du changement climatique est le modèle industriel productiviste, reposant sur la combustion massive et mondiale des énergies fossiles... Membre du WWA, la climatologue Friederike Otto résume ainsi la situation : “Tant que nous ne cesserons pas de brûler des combustibles fossiles, le nombre d’incendies de forêt continuera d’augmenter ; l’augmentation des températures crée des conditions semblables à celles d’une poudrière dans les forêts du Canada et du monde entier.”

Pendant ce temps, “cuisant leur petite soupe dans leur petit coin sur leur petit feu”, comme disait de Gaulle, des partis politiques à travers le monde font leur cuisine électorale en l'épiçant de climato-négationnisme. C’est flagrant aux Etats-Unis, où les primaires républicaines nient la réalité au sujet du climat : notamment avec Vivek Ramaswamy, milliardaire du Big Pharma, essayiste à succès et fondateur d’une société d’investissement opposée à tout financement de l’environnemental et du social. M. Ramaswamy prône le règne des actionnaires dans tous les domaines : démagogie très américaine dont on a vu les effets sous la présidence de M. Trump, lui-même favori dans la course républicaine pour 2024…

La posture négationniste made in America s'exporte en Europe. Croyant comprendre que si ça marche outre-Atlantique, ça marchera aussi dans l'opinion européenne, des élus commencent à exhumer des slogans de la première décennie 2000 – quand l’évidence du dérèglement climatique ne s’était pas encore manifestée. Ces politiciens se remettent ainsi à accuser les climatologues du GIEC “d’exagérer”, alors qu’en fait leurs prévisions étaient trop prudentes… Les négationnistes vont-ils nouveau accuser le GIEC de complot, de malhonnêteté, et pourquoi pas (à l’américaine) de satanisme pédophile ? Comme les démagogues antivax – ce sont d’ailleurs les mêmes –, les démagogues climatonégationnistes n’analysent pas : ils veulent juste “faire le buzz”.

Car ce qui est frappant dans cette dérive démagogique, c’est son cynisme. Ces gens se f… de savoir si ce qu’ils racontent est vrai ou faux. Ils sont dans les faits alternatifs, comme dirait Trump. Ou le storytelling comme disent les publicitaires. Ou la post-vérité, comme disent les psychosociologues... Quand ils sont politiciens de métier, ce qu’il racontent a pour but, non de décrire le réel, mais de plaire à un segment de l’électorat. Quitte à contredire les scientifiques et oublier le bien commun.