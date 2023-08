L'éditorialiste du 'Monde' en flagrant délit d'incompétence

L'éditorial du 16 août contient une bourde sur l'écologie intégrale catholique : encore un exemple de la "déconnection de toute maîtrise des sujets" qui caractérise l'étrange journalisme d'aujourd'hui – et qui fait partie des causes du déclin de la presse.



Que des invités de plateau, choisis selon des critères obscurs, expriment “de façon simpliste” des opinions “déconnectés de toute maîtrise des sujets”, c’est la caractéristique des débats radiotélévisés selon Natacha Polony dans son éditorial de Marianne (17-23/08) intitulé “L’agonie du journalisme”. Il faut lire l’enquête qu’introduit cet éditorial. Mais l’éditorial en lui-même est déjà magistral : il fait le tour du problème. Il explique que cette agonie s’étend à la presse. Et que “ce qui fragilise réellement le journalisme”, c’est le poids des annonceurs publicitaires (1), la concurrence victorieuse des Gafam, et “la fracture désormais béante entre les citoyens et les médias”.

Pourquoi cette fracture ? Dans la revue Permanences (juillet), Guillaume de Prémare l’attribue au discrédit que la “machine de production de l’information” s’est attiré à force de malmener les faits en les assujettissant à ses options. “En termes de choix de l’information, de choix de la hiérarchisation, de choix de l’angle de traitement, de choix du vocabulaire” – écrit Prémare – ces options formatent un discours commun aujourd’hui à la majorité des médias : un “consensus éditorial” (“storytelling” en jargon publicitaire) qui se substitue à la réalité des faits. Or ce consensus ne fonctionne plus aussi bien qu’hier… De plus en plus souvent la réalité finit par transparaître malgré le consensus et par se montrer au public ; tout au moins au public averti.

Cette revanche du réel est facilitée par les gardiens du consensus. Ils sont lourds. Quand ils tentent de substituer au fait réel une fiction, de plus en plus souvent leur escamotage se laisse voir... La dernière balourdise en date vient du quotidien Le Monde, et même de son éditorial (16/08) ! Prétendant faire en moins d’un quart de page un point complet sur les relations de “l’extrême droite” avec l’écologie, l’éditorialiste anonyme écrit : “Quant à ‘l’écologie intégrale’, d’inspiration catholique intégriste, elle associe protection de la planète et du corps humain pour s’opposer farouchement à l’avortement et à la procréation médicalement assistée”. Cette phrase est un exemple-type du divorce entre la machine médiatique et la réalité. En effet :

a) Le concept d’écologie intégrale n’est pas “d’inspiration catholique intégriste”: il est issu du magistral et exhaustif chapitre 4 de l’encyclique du pape François Laudato Si’– détestée des intégristes.

b) Les dizaines de milliers de Français qui ont lu cette encyclique savent que l’écologie intégrale ne se confond aucunement avec une opposition, “farouche” selon Le Monde, à l’avortement et à la PMA. Laudato Si’ parle du consumérisme et de la manipulation de l’homme par le marché ; de la responsabilité de l’économie dans le dérèglement climatique et la perte de biodiversité ; de la destruction des cultures aborigènes ; de l’urgence d’une nouvelle culture solidaire et écologique, ainsi que d’une réinvention du politique. Entre autres... Dans le chapitre 4 intitulé “Une écologie intégrale”, le pape enseigne notamment : 1. que “l’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement”, et qu’elle conduit à “remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation”; 2. qu’une écologie économique est indispensable, et que “l’analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d’entrer en rapport avec les autres et avec l’environnement”… François dénonce la duplicité des discours politiques prétendument soucieux de la planète et ne se traduisant par rien de concret. Il range la protection des patrimoines culturels au même rang que la protection animale et végétale, et il place le droit au logement parmi les “questions centrales de l’écologie humaine”. Si la fin du chapitre rappelle que “l’acceptation du corps humain” dans “sa masculinité ou sa féminité” fait partie d’une démarche écologique autant que de la pensée catholique, Laudato Si’ n’a rien à voir avec de l’intégrisme. Cette encyclique est la charte fondatrice de l’écologie intégrale chez les catholiques, et le pape est l’organe régulateur du catholicisme mondial.

En six lignes, l’éditorialiste du Monde montre qu’il ne sait rien de tout ça mais que son ignorance ne l’empêche pas d’en parler – et de façon péremptoire. Il montre donc qu’il est de ceux qui expriment “de façon simpliste” des opinions “déconnectés de toute maîtrise des sujets”, comme le dit Natacha Polony. C’est dommage pour Le Monde. Et pour ses équivalents. La corporation journalistique devrait se ressaisir et sortir de son hébétude idéologique, sans attendre que cette hébétude ait achevé de tuer les journaux.

__________

(1) Il y aurait beaucoup à dire sur la vision du monde et de la société que diffuse, obsessionnellement, la pub télévisée.