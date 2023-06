Pendant les bavardages sur la transition écologique, la destruction des haies continue d'arrache-pied en France

Explication du saccage : le productivisme agro-industriel et sa folie du gigantisme... Ma dernière chronique de la saison à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Deux rapports très sérieux viennent de tomber. La leçon de ces deux rapports, c’est que les politiques économiques persistent à saccager la planète pendant qu’on multiplie les discours sur "la transition écologique".

► Premier rapport : celui de la plateforme de surveillance par satellites de la déforestation dans le monde. Sans les forêts vierges, le dérèglement climatique serait encore plus violent. Or on découvre qu’en 2022, dans les forêts vierges, et en dépit du baratin officiel, les pays ont détruit toutes les 5 secondes l’équivalent de la surface d’un terrain de football : 4,1 millions d’hectares de forêts primaires tropicales, cruciales pour le stockage du carbone et la biodiversité qui est l’une des conditions de la vie sur la planète. Le pays forestier le plus saccagé fut le Brésil sous le président Bolsonaro, membre d’un courant idéologique connu pour son mépris envers les réalités environnementales... Aux ordres d’intérêts agro-industriels, Bolsonaro avait entrepris de transformer en savane la forêt amazonienne, ce qui aurait pour conséquence une gigantesque aggravation de l’état de l’atmosphère de la Terre.

►Mais il n’y a pas que les pays tropicaux. En France aussi, passez-moi l’expression, on se fout du monde. Nous avons déjà parlé du problème de l’eau potable. Il y a aussi le problème des haies dans les campagnes. Les agronomes et les écologues scientifiques avaient expliqué en long et en large que les haies protègent du vent et de la chaleur. Qu’elles stockent du carbone et de l’eau. Qu’elles empêchent l’érosion des sols, qu’elles filtrent les polluants. Et que le grand remembrement des années 1960 avait abusé en entreprenant de détruire toutes les haies. Chacun était censé avoir compris ça… Mais non ! On recommence à détruire les haies. Et de plus en plus. Selon le Conseil de l’agriculture et des espaces ruraux, de 2017 à 2021 on a rasé chaque année 23 500 km de haies ! Deux fois plus qu’entre 2006 et 2014 ! Et pourquoi ? Parce que les agriculteurs partent à la retraite. Que leurs terres sont rachetées par de grandes exploitations agro-industrielles, voulant devenir encore plus grandes pour imiter le Brésil et les Etats-Unis. Et qu'on reproche aux haies de gêner le passage d'énormes engins agricoles, comme si les bocages français pouvaient se transformer en grande plaine américaine.

Est-ce que le combat des défenseurs de l’environnement est voué à l’échec ? C’est un combat contre les géants. Mais comme le dit l’encyclique Laudato Si’, le devoir est de ne pas baisser les bras ! On ne sait jamais.