Le pape et la mission apostolique de la "Doctrine de la foi"

François et Mgr Fernandez, nouveau préfet du dicastère de la foi Un rappel à l'essentiel, que les cathos français pourraient méditer :

À l’occasion du départ en retraite du cardinal Ladaria Ferrer et de son remplacement à la Doctrine de la foi par l’archevêque argentin Fernandez, le pape François rappelle que la mission de ce dicastère n’est pas de prendre la foi pour une forteresse assiégée. Il s’agit bien de “veiller sur l’enseignement qui découle de la foi” : mais pas comme au temps “où, au lieu de promouvoir la connaissance théologique, on poursuivait d’éventuelles erreurs doctrinales". Il faut, souligne le pape, "considérer comme inadéquate toute conception théologique qui […] met en doute la toute-puissance de Dieu et surtout sa miséricorde… Nous avons besoin d’une pensée qui puisse présenter de manière convaincante un Dieu qui aime, qui pardonne, qui sauve, qui libère, qui promeut les personnes et les appelle au service fraternel". Dans cette optique, le pape fait toute confiance à Mgr Fernandez pour “faire dialoguer les connaissances théologiques avec la vie du peuple saint de Dieu”.

François et Victor Manuel Fernandez se connaissent bien : en 2007 ils ont été les artisans de la feuille de route de l’Eglise latino-américaine, le “document d’Aparecida” préfacé par Benoît XVI, qui insiste sur la religion populaire, les périphéries et la “conversion pastorale” de chaque croyant. Mgr Fernandez, 61 ans, a été formé en théologie biblique à l’Université pontificale grégorienne. Il est docteur en théologie et ex-doyen de la faculté de théologie de l’Université catholique argentine*.

* Ce qui ne le préserve pas d’être traité d’hérétique, en France, par de bons bourgeois n’ayant rien lu dans leur vie que Zemmour et Villiers.

