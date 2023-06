Un signe des temps : Sylviane Agacinski élue au 1er tour à l'Académie française

La philosophe – haïe des activistes de l'artificialisation du vivant – entre du premier coup sous la Coupole... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Sylviane Agacinski a été élué le 1er juin à l’Académie française : et ce qui est rarissime, élue dès le premier tour alors qu’elle se présentait pour la première fois ! Ce qui donne à son élection l’allure d’une adhésion de beaucoup d’académiciens à ses analyses de la société actuelle. Voilà la chose importante.

En effet, Sylviane Agacinski – épouse de l'ex-premier ministre socialiste Lionel Jospin – n’est pas une réactionnaire. Elle a soutenu la parité homme-femme et la fin de ce qu’on appelait “le monopole masculin du pouvoir”. Mais parallèlement, elle voit clair sur l’une des graves menaces que le système économique fait peser sur notre société : la confusion voulue du masculin et du féminin, et l’artificialisation de la reproduction humaine à travers la PMA pour les couples de femmes, le business des mères porteuses et les manipulations du corps humain par l’industrie commerciale biotechnologique. Dans son essai L'homme désincarné (Gallimard 2019), Sylviane Agacinski s'inquiète de la commercialisation du vivant : "Aujourd'hui l'Europe et la France ont à choisir entre la perspective d'un 'marché total' auquel rien ne devrait échapper, et celle d'une société soucieuse d'instaurer des institutions justes". Sur ce sujet, la philosophe agnostique parle comme le pape ! Car François lui aussi (comme Benoît XVI et Jean-Paul II) dénonce le vrai danger global aujourd’hui : le système économique qui transforme tout en marchandise, y compris le plus intime de la créature humaine.

Leçon pour les catholiques : exprimé noir sur blanc par la doctrine sociale, leur devoir commande de résister au système économique déshumanisant ; mais ils ne sont pas seuls à voir la nécessité de cette résistance (quand ils veulent bien la voir, ce qui est rare en France…). La doctrine sociale catholique n’est pas le drapeau d’un parti, c’est une proposition à tous les contemporains sur la base de la condition humaine partagée. N’oublions jamais cela, et gardons l’esprit ouvert : la réalité est la même pour tout le monde, l'écrasante majorité de la population est agnostique, et beaucoup d’agnostiques voient et assument (bien plus souvent que les catholiques français) cette nécessité de résister. Ils n’hésitent pas à braver les insultes et les violences des activistes de l’artificialisation du vivant. C’est le cas de Sylviane Agacinski, dont les conférences ont été attaquées par ces activistes ; ce qui donne plus de sens encore à son élection à l’Académie.