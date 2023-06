Mais par quelle méprise ces gens viennent-ils discourir en un lieu spirituel comme le Mont Saint-Michel ?

Pourquoi les présidents et candidats-présidents s'obstinent-ils à venir au Mont réciter des choses politiques vagues et inexactes, étrangères au sens authentique (et historique) de ce haut-lieu ? Mon éditorial à RCF ce matin :

Dans quelques heures Emmanuel Macron sera au Mont Saint-Michel pour visiter l’exposition du millénaire de la construction de l’église abbatiale. Et pour prononcer un discours. Qu’a-t-il à dire sur un lieu comme le Mont Saint-Michel ? Réponse de l’Elysée : “Le président parlera de ce lieu qui reflète une certaine idée de la France, et qui symbolise tout ce qui fait des Français un peuple de conquérants et de b$tisseurs”. On peut s’interroger sur cette phrase, et sur l’habitude des présidents et des candidats-présidents , depuis Pompidou et Mitterrand jusqu’à Marine Le Pen et Macron, de venir au Mont Saint-Michel pour y déclarer des choses politiques, d’ailleurs vagues et inexactes.

Ce qui est inexact, c’est que l’abbaye du Mont Saint-Michel soit un symbole séculier et encore moins politique. Les foules médiévales venant de toute l’Europe pèlerinaient au Mont Saint-Michel exclusivement pour le spirituel ! D’où venait le magnétisme qui attirait ces milliers de marcheurs, hommes, femmes et enfants ? Réponse dans un document rédigé au Mont vers 860, la 'Revelatio' : c’est que (je cite) “l’archange Michel est chargé d’introduire les âmes dans le séjour de paix”.

Oui : le pèlerinage au Mont Saint-Michel avait un sens prémonitoire. Traverser pieds nus ce grand désert marin – no man’s land entre terre et mer – c’était s’entraîner pour l’épreuve du vrai grand Passage quand viendrait notre dernière heure... Gravir le rocher vers l’abbatiale au sommet, c’était se préparer à monter vers le Ciel... Et le plus frappant, c’est qu’une partie des millions de touristes, aujourd’hui, restent sensibles à ce sens spirituel du sanctuaire. Plus l’époque est matérialiste en surface, plus les demandes spirituelles cheminent en profondeur.

Rien de moins politique, donc, que le sens profond du Mont Saint-Michel… Alors comment se fait-il que des politiciens, négligeant l’histoire réelle du Mont, s’obstinent à vouloir s’en faire une tribune ? Ce site sans équivalent résistera toujours aux récupérations séculières. Et souhaitons que le millénaire de l’abbatiale soit l’occasion, pour le grand public, de découvrir le message qu’elle porte depuis un millénaire…