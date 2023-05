Délire très EELV : vouloir supprimer les fêtes religieuses au nom de... l'écologie !

Ce maire est élu sur une liste Europe-Ecologie.

N’allons pas en déduire que l’écologie a quelque chose à voir avec ce parti et ses revendications.

Relisez la déclaration du maire : "la République", "les révolutions", "la Commune", "les droits des femmes" et "le LGBT" sont des causes disparates... et totalement distinctes de l’écologie.

Qu’est-ce que l’écologie ? La science de toutes les formes de vie et des milieux où elles s’épanouissent. Comme toute science, elle est apolitique et aconfessionnelle : tout le monde peut s’y retrouver, parce que la réalité est la même pour tout le monde.

D’autre part, si vous lisez l’encyclique Laudato Si, vous y voyez que la théologie chrétienne de l’Incarnation et de la Rédemption – comme la thèse du bien commun universel, qui remonte à saint Thomas d’Aquin – rencontre l'écologie, science du réel et du vivant...

Donc ceux qui cherchent à opposer l’écologie à la foi chrétienne ne connaissent ni la foi chrétienne, ni l'écologie.

Ils se servent du mot “écologie” pour faire autre chose que de l’écologie.

Cet autre-chose peut d’ailleurs se révéler incompatible avec l’écologie : par exemple les manipulations biotechnologiques, industrie commerciale, derrière tout le marketing actuel autour du transsexualisme…