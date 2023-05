Les Français disent “croire” de moins en moins en “Dieu”... Mais de quel ”Dieu֨” s’agit-il ?

Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Un sondage Ifop récent montre des Français de plus en plus indifférents envers les religions : ils ne sont plus que 39 % à en parler de temps en temps, contre 58 % en 2009. Et ils ne sont plus que 44 % à déclarer “croire en Dieu”, contre 66 % en 1947. Pourquoi cette chute ? Selon les sociologues, c’est pour deux raisons liées à la société : notre horizon mental serait saturé par le mythe du bonheur technologique, et dans cette société devenue amnésique depuis plusieurs dizaines d’années, les parents transmettraient moins leurs convictions – comme ils transmettent moins leurs connaissances culturelles.

Admettons… Mais à côté de l’explication des sociologues, les catholiques – comme les croyants d’autres religions – pourraient faire un examen de conscience. N’ont-il pas aussi une part de responsabilité dans le fait que la majorité des gens d’aujourd’hui trouvent normal de rejeter l’idée de religion et l’idée de "Dieu" ?

En effet, si les gens voient ce "Dieu" comme le gardien d’un système moral, et s’ils voient le catholicisme comme un groupe "intolérant" qui voudrait imposer ce système moral aux autres, alors le rejet de la religion catholique est inévitable dans la société d’aujourd’hui – où la seule valeur admise est l’autonomie individuelle absolue dans tous les domaines.

C’est là que peut résider une responsabilité des catholiques. Que font-ils pour incarner, et diffuser par leur exemple, une vision plus vraie de Dieu et de leur religion ? Une idée qui justement est celle de l’Evangile, où il n’est pas question d’imposer un système, ni un code moral, mais plutôt d’allumer un feu sur la terre ? Posons-nous la question. C’est vital. Comme dit un théologien, les hommes et femmes d’aujourd’hui “ont besoin de vérité sur eux-mêmes et sur leur destinée” : notre foi est “que l’homme découvre sa vérité dans la personne de Jésus” et que “dans la personne de Jésus, Dieu aussi se dévoile en vérité”. C’est seulement ainsi que l’homme peut rencontrer Dieu : un Dieu qui seul répond au profond désir humain de bonheur et de paix. Et qui n’a rien à voir avec l’image de tyran anachronique que les sondages d’aujourd’hui rejettent inévitablement…