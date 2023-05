La fête de saint Yves à Tréguier hier : une manifestation dont la vigueur veut dire quelque chose en 2023

Mon éditorial de ce matin à RCF :

À Tréguier dans les Côtes d’Armor, il s’est produit hier (comme tous les ans au mois de mai depuis plus de quatre siècles) un événement qui mérite aujourd’hui d’en parler parce que la vigueur de cette fête populaire, brassant tous les milieux et tous les âges, signifie quelque chose en 2023.

D’abord la Saint-Yves est une fête populaire chrétienne. “Populaire” et “chrétien”, ces deux mots vont rarement ensemble aujourd’hui dans les médias !

Ensuite c’est une fête internationale, à travers la présence chaque année d’une nombreuse délégation d’avocats dont certains viennent de pays étrangers : d’Italie, cette année, mais aussi de Belgique, de Grande-Bretagne, voire des Etats-Unis.

Enfin la St-Yves est une fête dont le sens historique et spirituel est profondément social. Saint Yves, de son nom de naissance Yves Hélory de Kermartin, était non seulement prêtre mais juge. Et juge impeccable, diront les témoins à son enquête de canonisation. Et cette impeccabilité se montrait dans son indépendance totale vis-à-vis des riches et des puissants : les petits et les pauvres savaient qu’avec “le seigneur Yves”, comme on disait, ils étaient entendus et écoutés et que justice leur était rendue. Yves de Tréguier était profondément inspiré de l’esprit de saint François d’Assise. Il l’était en tant que juge, Et il l’était en tant que prêtre des pauvres, qui se ruinait, littéralement, dépensant à pleines mains tous les jours les ressources de son domaine et de sa paroisse pour nourrir et vêtir les misérables, Et quand il n’avait plus rien sous la main, il leur donnait ses propres vêtements – c’est avéré, les témoins l’attestent tous…

Quand on voit la cathédrale de Tréguier pleine à craquer – et la place de la cathédrale noire de monde – en l’honneur d’un saint social de ce calibre-là, on pense au refrain permanent aujourd’hui sur les églises qui “se vident”. Et on pense à nos contemporains dont 90 % ne savent pas ce qu’est la foi chrétienne parce qu’ils n’ont pas rencontré d’exemples vivants de la radicalité de cette foi. Le dynamisme de saint Yves, n’hésitant pas à pratiquer la charité évangélique jusqu’au sacrifice total de ses propres conditions de vie, est un aspect de l’histoire du christianisme qui surprendrait beaucoup de gens d’aujourd’hui s’ils le découvraient. Et ils seraient surpris d’apprendre qu’aujourd’hui encore, certains tentent de vivre le christianisme comme saint Yves l’a vécu…