Nouveau rapport scientifique : en Europe (et ailleurs) l'agrobusiness tue les oiseaux

Les scientifiques accusent l'industrie agrochimique et l'artificialisation des sols. Mais l'Elysée annonce une "pause" (!) dans les mesures de protection écologique... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne:

Les oiseaux disparaissent en Europe. On sait pourquoi, On sait que leur disparition menace l’ensemble de la biodiversité (vitale pour nous aussi). Et pourtant rien n’est fait pour arrêter ce désastre…

Pourquoi ? Parce qu’il faudrait remettre en question le business agro-industriel, très influent sur les gouvernements.

Cette annonce de la mort de millions d’oiseaux est faite par de nombreuses études scientifiques. La dernière en date est parue le 15 mai dans la revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Elle accuse l’agriculture intensive dont les pesticides tuent les insectes, et qui détruit les haies pour agrandir toujours plus les cultures : ce qui prive les oiseaux de leur habitat et de leur nourriture.

Et pourquoi toujours plus agrandir les cultures ? Pour "produire" toujours plus. À destination du marché mondial. Car il ne s’agit pas de “nourrir les Français”, comme le dit vertueusement le lobby agro-industriel…

On sait que l’agriculture intensive épuise les sols par la chimie et nuit à la santé humaine. On sait aussi (la nouvelle étude le confirme) que ce système agricole a fait disparaître plus de 600 millions d’oiseaux en Europe depuis 1980.

Or les gouvernements pourraient “changer la donne”, explique l’auteur principal de l’étude, le chercheur français Stanislas Rigal. Les gouvernements, dit-il, pourraient “faire évoluer l’agriculture sous l’influence de mesures et de lois”.

Ils le pourraient, s’ils le voulaient. Mais visiblement ils ne le veulent pas. Même ceux qui seraient tentés de le faire pour protéger l’avenir, finissent par céder quand le lobby agro-industriel montre les dents. Voyez le gouvernement français : alors que l’eau va manquer, alors que le dérèglement climatique menace les grands équilibres naturels, alors que la toxicité de l’agrochimie ne cesse de s’avérer, l’Elysée déclare subitement qu’il faut “faire une pause” dans les mesures écologiques ! Et l’on ne cesse d’affaiblir le peu de mesures existantes en leur apportant de nouvelles dérogations…

Tout ça parce que le lobby croit pouvoir transformer les campagnes françaises en concurrentes des immenses espaces agrochimiques brésiliens ou nord-américains. C’est une insanité. Pourquoi ? Et que faudrait-il faire ? Les réponses sont à portée de ceux qui veulent s’informer. Par exemple : dans l’encyclique Laudato Si’ !