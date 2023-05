Couronnement à Londres : l'avis d'un journaliste US

Analyse intéressante de la part d’un journaliste démocrate américain… Dans le National Catholic Reporter, Michael Sean Winters commente ainsi le couronnement de Charles III célébré ce samedi à l'abbaye londonienne de Westminster :

<< La spectaculaire mise en scène de ces événements royaux britanniques dépasse tout ce que nous autres Américains pouvons mobiliser... Par ailleurs, Charles est un homme remarquable. Les historiens notent qu’il fut le premier à parler (dès1971) de l’importance de l’agriculture biologique. Il fut l’un des premiers non-scientifiques à sonner l’alarme à propos du plastique dans les océans. Son livre de 2010, Harmony, adopte l’approche holistique des problèmes et défis globaux que nous trouvons dans les encycliques du pape François Laudato Si’ et Fratelli tutti.

Il n’y a pas de raison pour que le citoyen d’une république envie le Royaume-Uni d’être une royauté : les différentes nations ont des différences de caractère national qui les mènent ou non à l’idée royale. Il y a néanmoins une certaine valeur dans le fait d’avoir comme figure de proue de l’unité nationale une personne qui n’est pas impliquée dans les processus politiques : un chef de l’Etat distinct du chef de gouvernement… À mon sens, le meilleur argument en faveur d’une royauté héréditaire s’apparente à la célèbre défense de la Chambre des Lords par Chesterton : à savoir qu’il est bon de faire contrôler les décisions gouvernementales par des personnes devant leur position au hasard, plutôt que de tout laisser aux mains de l’espèce plus astucieuse qui atteint une position par ses propres efforts. Quand la classe politique britannique en vient à produire des Premiers ministres du genre de Liz Truss et Boris Johnson, peut-être qu’avoir un roi n’est pas une si mauvaise idée ! >>