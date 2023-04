La foi catholique et l'écologie : un article très opportun

L'étude de Pierre Molinié s.j. sur Maxime le Confesseur et l'écologie (numéro d'avril-juin de la Nouvelle Revue Théologique) met en lumière la vision d'un Père de l'Eglise sur la responsabilité de l'être humain – et spécialement du chrétien – envers le reste de la création ! À lire crayon en main, pour renverser l'écran d'idées fausses séparant une grosse partie des "cathos" français de l'enseignement des papes sur ce sujet :

Notre blog a déjà parlé de la Nouvelle Revue Théologique : c’est une revue d’audience internationale, universitaire mais abordable par des non-spécialistes, et publiée par un groupe de professeurs de théologie sous la responsabilité de la faculté jésuite de théologie de Bruxelles. Elle s’adresse à “tout lecteur désirant se cultiver et réfléchir sur la foi chrétienne”. Moderne et d’une rare vigueur intellectuelle, elle “allie la fermeté à une saine ouverture à la recherche et aux problèmes de notre temps” (Paul VI, 1969). Parmi les contributeurs de cette revue centenaire : Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Jean Daniélou, Gaston Fessard, Henri de Lubac, Gabriel Marcel, Jean-Paul II, Bernard Sesboüé…

Son numéro du printemps 2023 vient de paraître. Il contient notamment un article du jésuite Pierre Molinié, spécialiste des Pères de l’Eglise qui enseigne au Centre Sèvres à Paris. L’article s’intitule Maxime le Confesseur et l’écologie. Il tombe à point nommé, face à tant de bourgeois catholiques français qui relaient la campagne des droites (et des intérêts agro-industriels, automobiles etc) contre tout souci de l’environnement ! Le révoltant, dans l’attitude de cette fraction bourgeoise, c’est qu’elle fait comme si sa haine des écologues et des climatologues trouvait un fondement dans la foi chrétienne*… alors que le magistère pontifical et tout l’enseignement socio-économique de l’Eglise témoignent du contraire.

D’où la grande opportunité de l’article du P. Molinié dans la NRT... Ce spécialiste du christianisme antique montre que le Père grec de l’Eglise Maxime le Confesseur (théologien mystique au VIIe siècle) enracinait dans la foi la solidarité entre la créature humaine et le reste de la création – et qu’il en tirait des conséquences spirituelles marraines de l’antiproductivisme et de l’anticonsumérisme actuels... La pensée de saint Maxime contient ainsi en germe cette notion de doctrine sociale que le pape François nomme “écologie intégrale”.

Comme le montreront à leur tour Jean-Paul II, Benoît XVI et en 2015 l'encyclique Laudato Si’ du pape François, Maxime le Confesseur montre que tous les êtres créés, humains et non-humains, dans leur infinie variété, procèdent de Dieu et de sa bonté : ce qui leur donne une dignité inaliénable que vient consacrer l’incarnation du Christ dans la matière créée, en un certain lieu et un certain moment de l’histoire… L’infinie variété de la création est un signe de Dieu, contempler la création est un chemin vers Dieu, et contempler est le contraire de consommer et de saccager. La vocation de la créature humaine est de rassembler et de présenter la création à son Créateur : mission qui est liée à l’eucharistie, comme l’offertoire le dit chaque dimanche. L’être humain est chargé par Dieu d’orienter la création vers son accomplissement au retour du Christ ressuscité, qui viendra récapituler en Lui la création entière selon la formule de saint Paul. La création entière sera sauvée et aimée dans le Christ ressuscité, être humain et Dieu à la fois.

Mais pour l’instant, le chaos moral des hommes détourne l’univers de sa vocation par le pillage et la violence dans tous les domaines… Saint Maxime le Confesseur voyait déjà cela ; aujourd’hui nous ne le voyons que trop.

Beaucoup d’entre nous, en tout cas, le voient. Mais beaucoup d’autres refusent de le voir, et ces négationnistes sont plus nombreux chez les catholiques français que dans le reste de la société… Ces catholiques-là prennent pour prétexte les délires “sociétaux” des Verts (qui donnent à l’idéologie LGBT plus d’importance qu’à l’écologie) pour condamner tout souci de l’environnement – souci qu’ils accusent par ailleurs d’idolâtrie : procès dérisoire, par des gens désinformés, et que l’on s'attriste de retrouver jusque dans le “testament spirituel” – célébré même par la CEF – d’un prêtre parisien récemment décédé.

Il est urgent de renverser cet écran, pour rétablir le contact entre les catholiques français et la pensée du magistère. Étudier l’article du P. Molinié fait partie de ce travail de remise à l’endroit.

_________

* Pire : les mêmes se croient fidèles de la pensée de Benoît XVI, alors que ce dernier (notamment dans son discours de Lorette) parlait d’écologie et d’économie en des termes comparables à ceux du pape François... Même chose en ce qui concerne Jean Paul II : message du 1er janvier 1990, encyclique Centesimus Annus (1991), et nombreux autres enseignements.