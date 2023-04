Macron : de Pékin à La Haye sous l'oeil de Washington

Les paroles "eurosouverainistes" de M. Macron se traduiront-elles en actes, dans une Europe qui ne veut pas vraiment tirer les conséquences de la guerre économique que lui fait Washington ? Ma chronique de cette semaine à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

De Paris à La Haye, Emmanuel Macron ré-embouche la trompette de la souveraineté économique et politique en Europe : "Le sujet sur lequel nous devons être particulièrement vigilants est que l'industrie de défense européenne ne répond pas à tous les besoins, ce qui conduit certains pays à se tourner vers des fournisseurs américains... Face à cette réalité nous devons monter en puissance… Nous ne voulons pas dépendre des autres sur les sujets critiques. Le jour où vous n'avez plus le choix sur l'énergie, sur la manière de se défendre, sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a plus l'infrastructure, vous sortez de l'histoire pour un moment !”

Et justement : dans ce domaine de l’autonomie stratégique, voici une urgence qui devrait permettre à l’Elysée de passer des paroles aux actes… Une multinationale américaine, Flowserve Corporation, lance une OPA sur la maison-mère de la société française de fournitures nucléaires Segault. Fournisseuse de l’industriel de défense français Naval Group*, la société Segault équipe les bâtiments à propulsion nucléaire français ainsi que toutes nos centrales électriques nucléaires ! L’ancien ministre Arnaud Montebourg proteste : “Il paraît lourdement préjudiciable aux intérêts de notre nation que la société Segault passe sous le contrôle de Flowserve Corporation… Nous ne pouvons accepter que des informations concernant les technologies utilisées par nos sous-marins nucléaires soient potentiellement transmissibles à un gouvernement étranger !” Depuis vingt ans, en effet, la loi américaine Patriot Act permet aux services de renseignement de Washington de demander à toute entreprise américaine n’importe quelle information...

Arnaud Montebourg demande donc à l’Elysée d’appliquer le décret réglementant les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, pour interdire à la multinationale américaine de racheter la société Segault. Et il propose un montage financier qui permettrait le rachat de Segault par des intérêts français.

Que va répondre l’Elysée ? On va voir... Et c’est un cas intéressant : les dirigeants politiques ayant tendance à croire qu’il n’est pas nécessaire d’entreprendre pour espérer ni de persévérer pour réussir, il est toujours bon de les mettre en face de leurs responsabilités concrètes, qui sont le service du bien commun. Dont l’autonomie stratégique fait partie, qu’on le veuille ou non – et que cela plaise ou non aux meneurs et meneuses des débats audiovisuels parisiens**.

__________

* "Naval Group" : l'intituler "Groupe Naval" aurait paru mesquin ?

** Déchaîné.e.s cette semaine contre la posture néo-gaullienne de Macron.