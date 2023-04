De la Macronie aux droites, sus à l'environnement

Dans une complicité (tacite) Macronie-droites, régression en vue : tous les prétextes sont bons pour abolir le peu de mesures environnementales de ces dix dernières années. Même la santé publique est négligée quand il s'agit des intérêts de la FNSEA :

Contre l’environnement et ses défenseurs, deux vents contraires – et s’appelant l’un l’autre – soufflent sur la France. L’un souffle de la gauche : c’est l’usurpation du label vert par le wokisme, confusion opérée au nom d’Europe Écologie. L’autre vent, adverse, est soufflé dans le public par la droite bourrin : exploitant la confusion wokisme-écologie, les amis de la surexploitation planétaire poussent la population à s’en prendre aux citoyens protecteurs de l’écosystème (présentés absurdement comme “des Khmers verts qui vous pourrissent la vie”). Rappelons que pour la droite bourrin – et le lobby agro-industriel – le dérèglement climatique est un “mensonge”, les pesticides ne sont “pas toxiques”, etc.

Dans des actions rurales et écologiques du type Sainte-Soline, la confusion wokisme-écologie attire des commandos extérieurs – nullement ruraux ni écologiques, mais motivés par une paranoia dont fait partie le woke. On a vu le résultat.

En contrepartie, évidemment, l’affaire de Sainte-Soline fait le jeu de la droite bourrin et de l’agro-industrie : elles ne demandaient qu’un prétexte. Les actions coup de poing se multiplient donc. Dans les Côtes d’Armor, tentative de meurtre : on déboulonne une roue de la voiture de Morgan Large, journaliste à Radio Kreiz Breizh, spécialiste des enquêtes sur les dossiers noirs de l’agro-alimentaire. A La Rochelle, pour “protester” contre les économies d’eau et les mesures anti-pesticides subsistantes, la FNSEA bloque le centre-ville avec ses tracteurs, puis attaque en son absence la maison de Patrick Picaud, vice-président de Nature-Environnement 17 : son épouse est molestée, sa façade aspergée de fumier, son jardin couvert de déchets et de vieux pneus… Dans le même département de Charente-Maritime, à L'Houmeau, la FNSEA saccage la commune entière pour “protester” contre le projet municipal d’installer un maraîcher bio : fumier et déchets répandus, panneaux routiers détériorés… Pour enfoncer le clou, le leader local FNSEA annonce que “s’il le faut on reviendra séquestrer le maire dans sa mairie”. Étant menées par le syndicat de l’agro-business (présidé désormais par un industriel), ces exactions se déroulent comme toujours dans l’impunité.

Pendant ce temps, l’offensive anti-environnementale se déploie en politique : le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau se fait applaudir au congrès de la FNSEA en réautorisant l’herbicide S-métolachlore (cancérigène suspect polluant les nappes phréatiques), et en rejetant avec dédain l’avis de l’Agence de sécurité sanitaire (ANSES) qui, dit-il, ne pense “jamais” aux effets de ces avis sur l’agro-industrie…La presse de droite s’esclaffe de cette “gifle aux Khmers verts“. Le député chrétien social Dominique Potier, quant à lui, s’indigne de l’attitude de Fesneau : "C’est une déclaration extrêmement grave qui porte atteinte à l'indépendance de l'ANSES… Elle remet en cause une loi de 2014 qui fait consensus depuis dix ans… Quand un produit est cancérigène, il est retiré, c'est la doctrine française et il ne revient pas à un lobby économique de revenir dessus", tempête le député.

Dominique Potier ajoute : “Le ministre se met à la main du pouvoir économique à court terme." C’est logique de la part de la Macronie qui n’est là que pour ça : elle fait son métier. Du côté de la droite LR et des journaux conservateurs-libéraux, on fait chorus contre toute écologie parce que c’est un réflexe depuis cinquante ans. Quant à l’ultradroite, elle y ajoute ses propres fleurs de rhétorique : “Je suis Français, blanc, hétérosexuel, catholique, je me chauffe au fuel et je mange de la viande et je n’en ai pas honte”, clamait une de ses figures en meeting l’an dernier. La droite défoule ses vieilles animosités, la Macronie sert le business aveugle. Et la FNSEA règne sur cette classe politique crépusculaire.