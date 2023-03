Sainte-Soline et le vrai dossier des "mégabassines"

Mon éditorial de ce matin à RCF (Radios chrétiennes de France) sur le vrai dossier des mégabassines et l'énigme des trop médiatiques Black Blocs – deux sujets qui mériteraient d'être mieux traités par les médias parisiens :

À propos de ce qui vient de se passer à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres : peut-être y aurait-il, pour les journalistes d’investigation, deux enquêtes à faire – qui ne sont qu’effleurées jusqu’à présent dans des débats télévisés.

Premier sujet d’enquête : la bataille pour l’eau n’oppose pas (comme on le croit) “les agriculteurs” et “les écologistes” ; en réalité elle oppose deux sortes d’agriculteurs. On pourrait donner un peu plus la parole à ceux des agriculteurs qui n’acceptent pas ces énormes citernes artificielles qu’on appelle les ‘mégabassines' !



Ils sont contre les mégabassines pour deux raisons :

– l’eau sera pompée dans les nappes phréatiques, ce que les hydrologues et les scientifiques de l’environnement considèrent comme une aberration à tous points de vue ;

– cette eau servira essentiellement à un certain type d’agriculture, de plus en plus inapproprié aujourd’hui. A l’ère du réchauffement climatique il faudrait un autre type d’agriculture, respectant les sols, consommant moins d’eau et n’exigeant pas de pesticides dangereux. C’est le modèle que prônent par exemple les militants de la Confédération paysanne, syndicat qui compte sur la scène agricole nationale et internationale : ils sont opposés aux mégabassines pour des raisons concrètes qui intéresseraient le grand public. Je me permets de penser que les médias pourraient interviewer un peu plus les porte-parole de la Confédération paysanne…

Deuxième enquête qu’il faudrait ouvrir : au lieu de parler du "retour des Black Blocs" comme si c’était les giboulées de mars, on pourrait essayer d’en savoir un peu plus sur ces gens, qui depuis des années pourrissent systématiquement les mouvements sociaux en parasitant les cortèges syndicaux et en déchaînant une ultraviolence absurde ; leur seul résultat depuis toujours est de choquer l’opinion publique et de fournir des arguments aux ministres de l’Intérieur. Résultat curieux de la part de gens qui prétendent, disent-ils, “combattre le système”... Et ce résultat, les Black Blocs le répètent d’année en année : c’est étrange, voire assez trouble.

Deux beaux sujets d’enquête, n'est-ce pas ?

Blog et Facebook ► Je vais revenir cette semaine sur le dossier des mégabassines, la lutte de classes entre agriculteurs et le cynisme de la FNSEA.