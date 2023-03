Macron est-il happé par une crise de régime ?

L'impasse où Macron s'est enfermé montre la dégénérescence de la Cinquième depuis l'introduction du quinquennat. Mais ceux qui proposent un retour à la Quatrième (en pire) sont des irresponsables... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Dans quelques heures nous saurons comment Emmanuel Macron va tenter de débloquer son quinquennat. Mais ce quinquennat paraît compromis. Depuis l’an dernier l’Elysée n’avait à l’Assemblée nationale qu'une majorité relative : aujourd’hui, même ce groupe d'inconditionnels est en proie au doute et s’interroge sur son avenir.

C’est en partie l'effet du second mandat. Un président réélu ne peut l'être une troisième fois. C'est donc un roi faible. Son autorité diminue dans le pays ; ses soutiens parlementaires sont de moins en moins fidèles, parce qu’ils pensent à leur avenir…

Et quand le président réélu veut réaliser au cours du second mandat une réforme controversée qu’il n’a pu faire lors du premier, c’est une tentative paradoxale : elle nécessiterait plus d’ascendant présidentiel, alors qu'un président réélu en a moins !

Cette contradiction, Macron a voulu la compenser à coups de 49-3. C’était constitutionnel. Mais pas très psychologique : si l’on veut toucher aux retraites des gens, au moins faut-il laisser leurs députés en débattre...

Vous me direz : si les députés n’ont pu en débattre, c’est (aussi) parce qu’une partie d’entre eux ont empêché le débat. Oui : et ça aussi c’est un paradoxe. Alors que le groupe patronné par Jean-Luc Mélenchon brandit l’étendard des "droits du Parlement", il empêche le Parlement d’exercer ses droits ! Mélenchon veut abattre la Constitution de 1958-1962 et instaurer sa "Sixième République". Elle se caractériserait par un parlementarisme absolu. C’est civique sur le papier. C'est moins civique quand on regarde l’expérience : sauf Mélenchon lui-même, personne à LFI ne semble connaître la Quatrième République et son défilé de gouvernements éphémères sans cesse renversés par la Chambre... Mais Mélenchon, avec sa culture politique et ses 72 ans (il est né sept ans avant la fin de la Quatrième), ne peut pas ignorer la nocivité du parlementarisme sans contrepoids. Quand il réclame l’abolition de la Cinquième et de la fonction présidentielle qui fait du président l’arbitre, quand il réclame une réforme du mode de scrutin qui transformerait l’Assemblée en magasin des communautarismes, il ne peut pas ne pas savoir que cette bascule abaisserait encore plus l’Etat – déjà bien amoindri par vingt ans d’idéologie ultralibérale.

Alors : une réforme des institutions ? Oui. Mais pas dans cette direction-là !