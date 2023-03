Les rues de Paris envahies de déchets alimentaires montrent aussi le problème de la surconsommation

Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

Dixième anniversaire de l’élection du pape François. Et deux rapports – l’un de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’autre de France Nature Environnement – sur notre gaspillage alimentaire… Aucun rapport entre ces deux sujets ? Mais si, au contraire ! Le pape n’est pas seulement le guide spirituel dont on reçoit les conseils quotidiens dans des périodiques comme Parole & prière. Il est aussi l’analyste, puissant et précis, de ce qui se passe dans notre société et de ce qu’il faudrait faire pour remédier à ce qui ne va pas.

Depuis des années, il nous appelle à la sobriété. Dans son encyclique sociale Laudato Si’, par exemple, il signalait les effets pervers de notre système économique de surproduction et de consommation effrénée toujours croissante, qui implique (pour fonctionner à plein rendement) une destruction non moins effrénée de produits encore utilisables. Dans son message du 11 novembre 2019, il nous mettait en garde plus précisément contre le gaspillage de produits alimentaires.

Aujourd’hui l’Agence de l’environnement et France Nature Environnement, dans leurs deux rapports, nous signalent qu’en dépit de nos inquiétudes pour le pouvoir d’achat (déjà présentes l’an dernier), le système économique et nos habitudes, formatées par lui, continuent à pousser dans le sens du gaspillage.

C’est la faute de l’industrie agro-alimentaire et de la grande distribution, avec leurs critères excessifs de sélection des produits, leurs délais de péremption trop courts et leurs erreurs de stocks.

C’est aussi la faute des habitudes acquises par beaucoup de consommateurs. En 2022, statistiquement, le Français moyen a jeté 79 kilos de produits alimentaires utilisables : dont un quart de fruits et légumes, un cinquième de produits entamés, 18 % de produits non déballés et 14 % de pain ! Ce gaspillage de grande envergure s’étaie en plein air dans les rues de Paris : pendant la grève des éboueurs, dix mille tonnes de déchets empestent la capitale ; énorme volume composé en grande partie de produits qui n’auraient pas dû passer à la poubelle…

Au lieu de se méfier des sociologues qui décrivent ces réalités et de les traiter de “donneurs de leçons”, chacun pourrait s’interroger. Et, tiens : rouvrir l’encyclique Laudato Si’, qui nous appelle tous à la responsabilité.