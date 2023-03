Question brûlante autour du dixième anniversaire

Pourquoi une partie des catholiques français persistent-ils à ignorer l'enseignement social du magistère ? C‘est ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

► Cette semaine, dixième anniversaire de l’élection du pape François. C’est l’occasion de nous interroger : alors que ce pape a signé dès 2015 un document d’une extrême importance théologique et sociale, l’encyclique Laudato Si’ accueillie avec enthousiasme par les catholiques de beaucoup de pays (surtout les pays pauvres), pourquoi une partie des catholiques des pays riches – notamment la France – persistent-ils dans leur indifférence envers les thèmes économiques, sociaux et environnementaux de l’encyclique ? Cette indifférence se manifeste aujourd’hui “sur les réseaux”. Elle se manifestait déjà sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI : deux papes pourtant qui critiquaient, chacun dans son style, le système économique et le saccage de la planète comme le fait leur successeur François… L’indifférence d’une partie du public catho ne vise donc pas la personnalité du pape régnant : elle vise bel et bien les préconisations du magistère pontifical en matière économique, sociale et environnementale.

Comme si une partie du public en restait à l’idée fausse, et hétérodoxe, selon laquelle l’Eglise ne devrait s’occuper que de de la morale des familles mais ne pas se mêler des problèmes de la société et de l’économie…

Or ce n’est pas du tout ce que dit l’Eglise dans le sillage de l’Evangile. Ouvrez le Compendium de la doctrine sociale catholique établi en 2004 par un conseil pontifical et dédié à Jean-Paul II : la moitié de ce manuel est consacrée au travail humain, à la vie économique, à la communauté politique, à la vie internationale, à l’environnement et à la paix dans le monde ! L’encyclique Laudato Si s’inscrit exactement dans cette perspective. Elle le fait avec une précision d’information, une clarté et une vigueur dans les préconisations qui ont renouvelé le style pontifical. C’est pourquoi elle a été étudiée et mise en œuvre dans beaucoup de paroisses françaises – mais seulement par une minorité de “christifideles laici”, comme les appelait Jean-Paul II dans l’exhortation apostolique du même nom, soulignant que la doctrine sociale fait partie de la théologie morale et que les fidèles laïcs sont tenus de l’accueillir avec amour et loyauté.

En cet anniversaire de l’élection du pape François, quoi de plus opportun que de relire Laudato Si’ ? Ou de découvrir cette encyclique, pour ceux qui ne l’auraient pas encore lue ? Ceux qui le feront ne le regretteront pas.