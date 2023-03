De Santis contre Mickey : duel entre 'toons'

Le gouverneur de Floride accuse Disney d'être "woke et LGBT" : ce n'est pas faux désormais. Mais DeSantis de son côté professe des idées caricaturales... Ma chronique à Radio Présence (Auvergne Rhône-Alpes) et Radio Fidélité Mayenne :

Ces jours-ci, deux personnages de dessins animés se font la guerre en Floride. L’un est Mickey, le roi de Disneyworld. L’autre est Ron De Santis. A vrai dire, M. De Santis est un homme en chair et en os puisque c’est le gouverneur de la Floride, réélu triomphalement en 2022. Mais beaucoup de ses positions politiques sont caricaturales. Il a nié le réchauffement climatique jusqu’à ce que celui-ci devienne trop évident. Il n’a pas voulu croire au Covid et il a combattu la vaccination jusqu’à ce que le corps médical lui demande de se calmer. En politique étrangère, il soutient les pires colons israéliens extrémistes – et il traite la France de "pays de lâches incapable de se défendre"... Cerise sur le gâteau, M. De Santis est partisan du droit de n’importe qui à circuler armé n'importe où ; et il trouve qu’on n’applique pas assez la peine de mort ! On ne sait pas s’il pense vraiment tout ça (on espère pour lui que non). Mais il le proclame. Parce que les électeurs de Floride apprécient. Et surtout, parce qu’il est pré-candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 : et pour ça il lui faut battre Donald Trump en le dépassant sur sa droite, ce qui peut mener loin.

C’est pour ça que le caricatural M. De Santis entre en guerre avec Mickey – je veux dire : avec Disney, géant mondial de l’industrie du divertissement. En effet Disney aussi, de son côté, a dérapé vers des positions idéologiques caricaturales. Mais à l’opposé des positions du gouverneur De Santis… On constate aujourd’hui que les productions Disney se mettent de plus en plus au service de la propagande woke et LGBT. Les dirigeants de Disney trouvent que c’est normal puisque le woke et le LGBT sont aujourd’hui l’air du temps… Mais une grande partie des Américains trouvent anormal d’imposer la philosophie d’une petite minorité à l’immense public de Disney… Et M. De Santis saute sur cette occasion de se placer pour 2024 en se faisant le porte-parole de la majorité silencieuse. Il révoque les privilèges juridiques de Disneyworld, oblige Disney à payer des impôts en Floride, etc. Bref, c’est la guerre.

Avec ça M. De Santis pense séduire une masse d’électeurs américains attachés à la bonne vieille morale d’autrefois. Le malheur est qu’il ait lui-même, par ailleurs, des idées caricaturales ! Pour se poser en porte-parole des “valeurs”, il ne suffit pas de critiquer les “antivaleurs” : encore faut-il ne pas traîner soi-même les casseroles d’autres délires, tout aussi éloignés du bon sens.