Les prélats de la Curie devront payer un loyer...

Mesure plus importante qu'on ne croit sur le plan du réalisme, et sur celui des symboles, lié au témoignage évangélique... Bravo François, une fois de plus ! Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

Une mesure inédite : à l’avenir, les dirigeants et les hauts fonctionnaires du Saint-Siège ne bénéficieront plus de la gratuité pour les appartements qu’ils occupent sur le parc immobilier du Vatican. Ils devront payer, comme tout un chacun, un loyer indexé sur les prix du marché. C’est une décision du pape en personne. Elle a pour but officiel d’aider l’Eglise “à faire face à ses engagements croissants dans un contexte économique d’une gravité particulière” (vaticannews.va/fr). Il s’agira donc, pour les cardinaux et les hauts fonctionnaires, je cite, de “faire un sacrifice particulier afin de dégager plus de ressources pour la mission du Saint-Siège”... Ainsi le pape François poursuit son effort persévérant pour organiser et recentrer les finances du Vatican et leur utilisation : en 2021, il avait déjà réduit les rémunérations des cardinaux, des prélats de la Curie et des responsables des dicastères qui sont les organes de gouvernement du Saint-Siège. On ne peut qu’applaudir à ces décisions pontificales, pour au moins deux raisons.

► Première raison : le réalisme ! Contrairement à l’image qui persiste étrangement dans l’opinion publique, le Saint-Siège ne roule pas sur l’or. Comme toutes les organisations internationales, il est impacté par les convulsions de l’économie mondiale. Et le déclin de la foi religieuse en Europe occidentale, dû au climat de la société actuelle, pèse sur le volume des dons des fidèles. Dans ces conditions, le parc immobilier du Saint-Siège (qui reste important, lui) doit contribuer plus aux rentrées financières.

► Il y a une deuxième raison d’applaudir la décision du pape : c’est sur le plan des symboles, qui sont d’une importance extrême en matière de témoignage évangélique. Face au regard que les gens d’aujourd’hui posent sur les organisations en général, et sur l’Eglise catholique en particulier, il est excellent que la papauté se montre résolue à décanter les habitudes d’autrefois ; il est excellent que les “princes de l’Eglise”, comme on disait autrefois et comme on ne dit plus aujourd’hui, ne se montrent plus du tout princes mais beaucoup plus proches des citoyens en général. C’est l’esprit de saint Paul dans ses lettres, et de tous les grands réformateurs de l’Eglise au cours des siècles !

C’est aussi l’occasion pour nous tous de resserrer nos liens avec le pontificat de François : et notamment de méditer ses enseignements spirituels qui sont simples, denses, directs et fructueux.