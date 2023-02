A propos de la sinistre affaire Palmade

Pourquoi les radios&télévisions nationales ont-elles tardé 48 heures avant de se soucier aussi des victimes ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

► Laissons à la justice le soin de tirer au clair les causes et les circonstances de l’accident routier provoqué en Seine-et-Marne par le comédien Pierre Palmade. C’est d’un autre aspect de ce drame que je voudrais parler.

En se déportant sur la gauche de la route, la voiture du comédien a heurté de front une Mégane qui venait en sens inverse. Il y avait trois personnes à bord : une femme enceinte de six mois, un petit garçon de 6 ans et un homme de 40 ans. La femme a été gravement blessée et a perdu son bébé. Le petit garçon est entre la vie et la mort. L’homme, polytraumatisé, a été opéré quatre fois en trois jours. C’est une famille affreusement meurtrie.

Mais que s’est-il passé dans l’audiovisuel national pendant les premières 48 heures qui ont suivi l’accident ? Il a été peu question de la famille de victimes. Les infos, comme on dit, ont parlé essentiellement de Palmade lui-même en tant que personnage du showbiz, singulier et applaudi par tout un public. Et ce fut l’occasion de parler des grandes gentilles vedettes qui apprécient Palmade : en l’occurrence Muriel Robin et Michèle Laroque… L’occasion aussi de rappeler que Palmade était très lié à feue Régine, célébrissime chanteuse, actrice et femme d’affaires… Tout un petit monde de paillettes, totalement parisien. Pendant ce temps, dans un hôpital, les trois victimes de l’accident luttaient pour survivre et leur famille était ravagée d’angoisse.

Ce drame, une fois de plus, pose la question du traitement de l’actualité par de grands médias nationaux. Face aux événements, ces médias suivent leurs réflexes et leurs automatismes. Ils ramènent l’inattendu à du déjà-connu. Ils réduisent l’inquiétant à du rassurant. Dans l’affaire Palmade, par exemple, il leur a fallu presque deux jours pour sortir du réflexe Robin–Laroque et se tourner vers des inconnus : les trois victimes, hospitalisées dans un état critique. Ce retard n’était pas de l’indifférence mais quelque chose de pire : c’était le fonctionnement du média en lui-même, programmé pour donner la priorité absolue aux vedettes – même dans une affaire aussi trouble et sinistre que cet accident-là.

Ce n’est pas le seul domaine dans lequel nos télévisions obéissent à des réflexes programmés. Qu’on ne s’étonne donc pas de voir le public chercher à s’informer par les réseaux sociaux – qui posent, par ailleurs, d’autres problèmes…