L'incroyable affichette des dealers de Nanterre

Après avoir envahi la politique, la culture, le développement personnel etc, le langage "entrepreneurial" devient l'arme psychologique des trafiquants de drogue ! C'est l'affaire de la tour de Nanterre (Hauts-de-Seine)... Mon éditorial de ce matin à RCF :

Voilà une histoire qui a l’air surréaliste, mais qui est révélatrice d’une époque. A Nanterre en banlieue parisienne, dans l’une des dix-huit tours du quartier Pablo Picasso, les dealers de drogue installés au pied de la tour ont affiché un règlement du vivre-ensemble entre eux et les habitants de l’immeuble.

L’affiche s’intitulé “Chers voisins, chères voisines”. Rédigée en langage presque officiel, elle parle du "bien-être de tous". Elle présente les vendeurs de drogue comme étant des “employés” (je cite). Elle s’engage à ce qu’il n’y ait “ni déchets ni tapage” et à ce que personne ne vienne fumer dans la tour. Et elle dit ceci – écoutez le style :

“Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler. Nous tenons absolument à ce que tout se passe bien pour vous et nous… Nous vous prions donc de bien vouloir respecter les consignes et les employés… Si vous avez une requête ou autre, n’hésitez pas à communiquer avec nous… Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là avec grand plaisir”.

Et le plus beau, c’est que cet avis n’est pas signé “Les dealers” ou “La mafia du coin” : il est signé “La direction”. Direction de quoi, au juste ? Ce n’est pas précisé. Mais ça devait être signé “La direction”, puisque ça se présente comme une note interne d’entreprise !

C’est là le point intéressant. Amabilité de façade, appel au respect des consignes, souci ostentatoire du vivre-ensemble et de la communication, offre de services, bonne volonté apparente de “la direction” : en 2023, les délinquants s’expriment en langage entrepreneurial. Comme si ce langage était devenu le vocabulaire de toute vie en société.

Et d’ailleurs, oui, il l’est devenu : depuis plus de vingt ans le vocabulaire d’entreprise, celui du marketing, de la gestion et des DRH, tend à se substituer aux anciens vocabulaires de la politique, de la culture et du reste des relations sociales. Les dealers de Nanterre ne font que suivre le mouvement général.

N’oublions pas qu’en France, depuis deux ans, l’usage des stupéfiants a augmenté de 51 % et que le nombre d’inculpés pour trafic de drogue a augmenté de 17 %. Le secteur est en expansion. Les dealers de Nanterre qui signent “la direction” vont bientôt demander que leur activité soit comptabilisée dans le calcul du taux de croissance et les statistiques de l’emploi.