Le pape, les journalistes et le grand sujet médiatique

Après une certaine réponse de François aux journalistes sur l'homosexualité, éditoriaux furieux dans la presse parisienne :

Plus de 90 % des Français de 2023 ignorent le contenu réel de la foi chrétienne, lui sont indifférents ou s’en font une idée fausse*… Nombre d’entre eux jugent que l’Eglise catholique a une “mauvaise image” (note éliminatoire à notre époque)… Et certains croient devoir condamner la religion chrétienne en elle-même – bien qu’ils ne la connaissent pas ! Malentendu ou condamnation : cet esprit domine actuellement au sein de la société française, et s’envenime de l’hystérie des “réseaux sociaux” qui transforment toute discussion en procès d’intentions ou pugilat d’aveugles.

Les journalistes n'échappent pas à ce quiproquo collectif. Sauf rares exceptions ils ne savent pas de quoi ils parlent quand ils traitent un sujet religieux : mais ils le traitent, et parfois de façon tranchante. Ayant peu de goût pour la complexité en général, ils l’excluent carrément s’il s’agit du christianisme parce qu’ils ignorent ses raisons. C’est leur droit en tant qu’individus. Mais c’est une faute professionnelle de leur part en tant que journalistes, faisant métier – en principe – d’informer le public en décrivant des réalités…

Ainsi l’éditorial de M. Thomas Legrand dans Libération du 8 février. Sa cible est le pape François. Titre de l’article : “Sur l’homosexualité, le pape François s’embourbe et embrouille”. Ce que M. Legrand appelle s’embourber et embrouiller, c’est simplement la tentative papale, le 5 février dans l’avion du retour d’Afrique, pour expliquer à la presse quelques nuances et articulations de la pensée morale catholique. Explication ardue : en effet, les analyses concrètes issues de la vision chrétienne de l’être humain sont ressenties aujourd'hui comme anormales, parce qu’étrangères à l’air du temps...

Ce qui scandalise l’époque actuelle, c’est que le christianisme ne confonde pas la personne avec ses actes. Cette distinction n’est plus admise depuis un demi-siècle : feu Sartre enseignait qu’une personne n’est que la somme de ses actes ; notre époque préfère dire que nos actes sont au-dessus de toute critique puisqu’ils expriment notre “identité”. M. Legrand n’admet donc pas que le pape, avec le magistère catholique constant, puisse dire – à la fois – que telles sortes d’actes constituent des “désordres intrinsèques”, mais que leurs auteurs ne doivent pas être discriminés.

Ce qui scandalise aussi M. Legrand, c’est que le pape distingue entre les “personnes de tendances homosexuelles” et le “lobby” socio-politique qui agit en leur nom : l’amalgame entre les deux étant un dogme pour les grands médias et la classe politique, mettre en cause cet amalgame est perçu comme inadmissible.

Le métier du pape – comme de tout catholique en principe – est de concilier l’accueil de tous (évangélique par définition) et le maintien de certains repères chrétiens fondamentaux sur la condition humaine. Faire admettre aux journalistes la légitimité de cette conciliation est un numéro de trapèze volant sans filet, avec accident médiatique garanti puisque l'air du temps ne tolère pas la vision chrétienne de l’humain. Les forums officiels peuvent inviter des représentants de l’Eglise : on sait qu’à la fin leur point de vue aura compté pour des prunes ! Ce qu’on attend d’eux, c’est qu'ils renoncent à leur point de vue pour épouser l’air du temps... Cette banalisation enchanterait d'ailleurs un certain nombre de catholiques des pays riches, y compris dans le clergé et parmi les épiscopats de ces pays-là (outre-Rhin surtout) ; ce qui laisse perplexe quant à leur degré de formation théologique et anthropologique.

Mais que la parole “plaise ou déplaise” (2Tim. 4,2), le devoir de l’Eglise est de parler. C’est ce que fait le pape François, avec une vivacité, une fermeté nuancée et un sens de l’humain qui mériteraient l’admiration – plutôt que les critiques incompétentes et les aigreurs partisanes.

________

(*) d’ailleurs aggravée par la mauvaise impression que donnent au public les partisaneries des énervés de la “droite catho”.