Ankara, Stockholm et le malaise de l'OTAN

Le blocage turc de la candidature suédoise à l'OTAN (pourtant voulue par Washington) : nouveau symptôme du problème intrinsèque de l'Alliance depuis 1991... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Dans les problèmes politiques aujourd’hui, ce qui domine souvent est l’impression de non-sens. Les exemples abondent. Dernier en date : la Turquie et l’OTAN.

► Premier non-sens : considérer la Turquie comme “un membre essentiel de l’OTAN”, comme disent nos médias… "Essentielle", la Turquie l’était à l’époque de l’URSS qui était une menace mondiale surpuissante – et avec qui la Turquie avait une frontière maritime commune ! Mais depuis la fin de l’URSS, et quelles que soient les velléités de Poutine, la question ne se pose plus du tout dans les mêmes termes.

► Deuxième non-sens : faire comme si la Turquie partageait la vision occidentale du monde (un monde “global” régi par le droit international) – alors que la Turquie d’aujourd’hui mène une politique nationaliste et guerrière, avec un rêve de “grande Turquie” impériale tout à fait étranger à l’esprit de Bruxelles et de Washington.

► Troisième non-sens : Washington, qui dirige l’OTAN, veut des choses incompatibles. D’un côté M. Biden veut garder la Turquie dans l’OTAN parce qu’il a des bases militaires dans ce pays. D’un autre côté, M. Biden veut à tout prix que la Suède soit dans l’OTAN : mais la Turquie s’y oppose tant que la Suède protègera ses immigrés kurdes et leur parti, le PKK ! Stockholm résiste à M. Erdogan... M. Erdogan dit non à la Suède dans l’OTAN… M. Biden boude M. Erdogan et croit le punir en le privant de pièces de rechange pour ses avions américains F 16… Tout est bloqué.

Si tout est bloqué, c’est parce que l’OTAN elle-même est une contradiction. D’une part c’est une organisation stratégique dirigée par le Pentagone donc la Maison Blanche. Mais d’autre part, le statut des trente Etats membres de l’OTAN leur laisse une certaine liberté de jugement (au moins en théorie*), et aucune nouvelle adhésion ne peut se faire si un seul de ces Etats lui oppose son veto. En somme, les Etats-Unis dirigent globalement l’OTAN mais ne peuvent pas imposer toutes leurs conceptions aux Etats membres. Et depuis la disparition de l’URSS et de son Pacte de Varsovie, il y avait un malaise, dû à l’absence d’accord entre ces trente Etats sur les raisons de maintenir l’OTAN…

L’invasion de l’Ukraine par M. Poutine semble “ressusciter l’OTAN”, pour parler comme nos confrères des télévisions. Mais le blocage de la Suède par la Turquie, et l’embarras américain consécutif, montrent que le malaise au sein de l’OTAN existe toujours. Les dirigeants européens sont-ils capables d’en tirer une leçon ?

________

* En pratique, aujourd'hui, les réactions de dirigeants d'Etats membres sont dictées non par l'intérêt géopolitique de leur pays, mais par le "surmoi" idéologique en vogue en Occident – et qui convoie (non sans quelque hypocrisie) les intérêts américains.