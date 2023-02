Le ton très radical du pape François à Kinshasa a exprimé la liberté d'esprit du Saint-Siège

...et le plein droit pour l'Eglise de faire évoluer sa position doctrinale sur l'idée de guerre ! Ma chronique de ce lundi matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

On croit volontiers que les journaux sont hostiles à l’Eglise catholique. Ils le sont, oui, dans certains domaines. Mais pas dans d’autres. Dans le domaine des relations internationales, par exemple, des journaux d’analyse politique rendent hommage à l’action des papes et constatent sa popularité dans l’hémisphère Sud. C’est le cas à propos du voyage du pape François au Congo : nos quotidiens sont impressionnés par le formidable accueil fait au Souverain Pontife par la population, notamment à la messe géante célébrée le 1er février avec plus d’un million de fidèles à l’aéroport Ndolo, à l’est de la capitale Kinshasa. Nos quotidiens ont été impressionnés aussi par la vigueur avec laquelle le pape a semoncé les grandes multinationales qui exploitent les ressources du Congo : ce pays, dit-il, “largement pillé, qui ne parvient pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources”. A ces multinationales, François a lancé, je cite : “Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l’Afrique ! Elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin !”

C’est le ton radical des analyses contenues par exemple dans l’encyclique Laudato Si. Mais on en trouvait déjà les prémisses dans les interventions de Benoît XVI et celles de Jean-Paul II, notamment l’encyclique Centesimus annus. De même, c’est Jean-Paul II qui a rompu le premier avec la théorie médiévale des ”guerres justes”, cette théorie étant de plus en plus souvent déviée pour justifier des guerres n’ayant rien de “juste”. Ainsi Jean-Paul II avait condamné les actions militaires de Washington contre l’Irak en 1991 et surtout en 2003. Ainsi aussi François, en 2013, a condamné l’intervention militaire de Paris et de Washington en Syrie. Ainsi encore (et c’est souligné même par le journal Le Monde diplomatique) le pape François a condamné en 2018 le retrait de l’accord sur le nucléaire iranien par le président Trump. Et il condamne l’usage, par les armées (notamment américaine), des robots tueurs et de l’intelligence artificielle.

Comme le dit le cardinal secrétaire d’Etat Parolin, “le pape ne veut pas être l’aumônier de l’Occident”. Il est hors de question que le Souverain Pontife joue auprès des pouvoirs occidentaux le rôle de vassal que le patriarche Kirill accepte de jouer auprès du Kremlin. La mission des papes depuis saint Pierre est d’une autre nature et d’une autre envergure. Depuis plus de trente ans, ils mettent l’Eglise catholique dans une position de non-alignement conforme à sa vocation. Et Ubi Petrus, ibi Ecclesia.