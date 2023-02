Le pape au Congo et l’action mondiale du Saint-Siège

Un aspect du rôle de la papauté que les catholiques français devraient mieux connaître ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

► Le pape est au Congo, et les Congolais par dizaines de milliers l’accueillent avec enthousiasme, dans un pays en proie à la misère sociale, au terrorisme et aux guerres internes, aux intrusions de l’armée rwandaise et à la mainmise de multinationales sur les ressources naturelles. “Le Congolais ne vit pas : il survit”, dit l’archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Il déclare à RFI : “Nous avons la certitude que cette visite du pape mettra la situation du Congo au cœur de l’attention mondiale. Le pape trouvera les mots justes pour parler de la situation du Congo, et s’adresser à ceux qui peuvent influer sur l’évolution de la situation au Congo, y compris ce qu’on appelle la communauté internationale...”

Ce que l’archevêque souligne ici, c’est un aspect de la papauté que nous oublions trop facilement – accaparés que nous sommes par nos propres soucis. Je veux parler du rôle international du Saint-Siège : et plus spécialement, depuis les grands voyages spectaculaires de Jean-Paul II dans les années 1980, le rôle du pape lui-même sur la scène mondiale. Certes il n’a pas de moyens de pression : ni économiques, ni stratégiques, comme Staline le faisait remarquer avec sa phrase célèbre (et balourde) : “Le pape ? Combien de divisions ?”. Mais sa fonction n’est pas de faire pression, comme s’il était l’une des forces matérielles en rivalité sur la planète. La fonction du pape sur la scène géopolitique mondiale se situe sur un autre plan. Il est la voix qui appelle les choses par leur nom, loin des slogans et des propagandes ; la voix des petits, des faibles et des victimes... Observatoire mondial sans équivalent, la papauté sait discerner, analyser et dénoncer l’évolution du système global et l’inhumanité grandissante des moyens d’affrontement entre les divers Moloch qui se partagent les cinq continents. C’est pourquoi, depuis Jean-Paul II, le Saint-Siège – délaissant la notion scolastique de “guerre juste” – proclame que toute guerre est en elle-même injuste et catastrophique.

Il faut que nous réfléchissions à tout cela. Il faut que nous tenions compte un peu plus du rôle international de la papauté – et qu’aujourd’hui, où refleurissent des aveuglements qui n’apporteraient aucune solution mais ajouteraient des problèmes, nous nous informions un peu mieux de l’action du Saint-Siège à travers le monde. Ne perdons jamais de vue que “catholique“ veut dire “universel”.