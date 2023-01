Des hiérarques de Kiev trafiquent sur le soutien à l'armée et aux populations victimes de la guerre

Révélation brutale : le régime kiévien fait partie des kleptocraties de l'Est (comme la Russie)... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

La nouvelle n’embarrasse visiblement pas les dirigeants occidentaux : pourtant, hier 24 janvier, trois des principaux dirigeants ukrainiens (hommes de confiance de Volodymyr Zelensky) ont dû démissionner, accusés d’avoir détourné des sommes astronomiques sur les fournitures militaires de l’armée en guerre et sur les projets de reconstruction des bâtiments détruits par les missiles russes. Il s’agit de trois poids lourds de Kiev : le vice-ministre de la Défense, Viatcheslav Chapovalov, chargé de l’appui logistique aux forces armées ; le chef adjoint de l’administration présidentielle, Kyrylo Tymochenko, chargé des projets de reconstruction ; et le procureur général adjoint Oleksii Simonenko, accusé de passer ses vacances en Espagne dans la voiture d’un oligarque qui lui prête aussi un garde du corps ! (Alors que les déplacements à l’étranger sont en principe interdits aux hommes ukrainiens en âge de combattre). On peut y ajouter le vice-ministre des Infrastructures, Vassyl Lozynsky, accusé d’avoir reçu un pot-de-vin de 400 000 dollars pour faciliter l’achat de générateurs à des prix gonflés, alors que le pays est plongé dans le noir par les coupures d’électricité dues aux frappes russes. Inutile de dire que la situation révélée par cette vague de destitutions soulève un éclat de rire à Moscou – qui pourtant l’a rien à envier à Kiev en matière d’oligarques, de corruption et de détournements des finances publiques : tradition russe depuis l’époque des tsars.

Pourquoi parler de cette lamentable affaire ? Certainement pas pour excuser l’inexcusable invasion de l’Ukraine décidée par Vladimir Poutine, et qui risque de plonger l’Europe occidentale dans une guerre nucléaire à laquelle les Etats-Unis ne veulent pas participer… Mais simplement pour constater qu’au bout d’un an de conflit entre les deux oligarchies de l’Est, Moscou et Kiev, la réalité amène à comprendre que ce n’est pas un conflit métaphysique mais l’affrontement de deux pouvoirs, qui l’un et l’autre ont tout fait pour en venir là – et qui ne sont pas plus reluisant l’un que l’autre sur le plan de la morale citoyenne.

Une fois constaté cela, le mieux serait que nous cessions de projeter sur l’Est nos rêveries de gentils Européens. Cette guerre est infâme comme toutes les guerres : ce n’est pas moi qui le dis, c’est la pensée du Vatican depuis Jean-Paul II. Qui, rappelons-le, était polonais.