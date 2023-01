Les luttes sociales et le souci du bien commun

Une lutte sociale peut-elle affronter efficacement l'Etat – et/ou l'employeur – sans nuire au simple citoyen ? Ma chronique de ce lundi matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

Bataille de la réforme des retraites, grèves et manifestations... N’entrons pas dans la discussion du contenu de cette réforme et du bien-fondé (ou non) de ces grèves ; ce sur quoi il faudrait réfléchir, c’est sur la forme des grèves par rapport au bien commun de tous les membres de la société.

Dans le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise publié sous Jean-Paul II, le paragraphe sur le droit de grève déclare : “La doctrine sociale reconnaît la légitimité de la grève quand elle se présente comme un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné, après que toutes les autres modalités de dépassement du conflit se soient révélées inefficaces. La grève, pour autant qu'elle apparaisse comme une sorte d'ultimatum, doit toujours être une méthode pacifique de revendication et de lutte pour ses droits. Elle devient moralement inacceptable lorsqu'elle s'accompagne de violences ou encore si on lui assigne des objectifs non directement liés aux conditions de travail, ou contraires au bien commun”.

Dans un document de 1986, le cardinal Ratzinger, au nom de la congrégation pour la Doctrine de la foi, ajoute ceci : “La priorité reconnue à la conversion du cœur n’élimine nullement la nécessité d’un changement des structures quand elles sont injustes. Il est donc pleinement légitime que ceux qui souffrent agissent, par des moyens moralement licites, pour obtenir des structures et des institutions dans lesquelles leurs droits soient vraiment respectés.”

Mais pour qu’une forme de grève reste légitime, selon la doctrine sociale, elle ne doit pas nuire au bien commun. C’est ce que pensent les organisations de salariés de certains pays européens : pour se faire entendre de leur gouvernement, ils laissent les voyageurs monter sans ticket dans le train, le bus ou le métro – mais ils ne suspendent pas le fonctionnement des transports ; de cette façon ils ne font aucune violence aux usagers ; la grève ne vise que l’employeur et/ou l’Etat. Cette forme d’action paraît proportionnée à la nature des conflits sociaux, quelque jugement que l’on puisse porter sur le bien-fondé ou non de ce conflit.

Force est de constater que ce respect d’autrui semble étranger aux habitudes de la société française actuelle, où la brutalité aveugle progresse de façon alarmante. Et que la brutalisation des mœurs, favorisée par des groupes aussi actifs que minoritaires, semble surtout liée au règne des réseaux sociaux où des ligues d’anonymes débordent de plus en plus souvent les syndicats traditionnels. Voilà en effet de quoi réfléchir…