Climato-négationnisme : le conformisme façon Trump/DeSantis saisit même un magistrat français

Le vice-président du tribunal judiciaire de Paris vient d’être l’objet d’une sanction disciplinaire (la mutation d’office) en raison de ses tweets incendiaires contre ce qu’il appelle le “totalitarisme” des scientifiques du climat et contre les protecteurs de l’environnement, qu’il qualifie de “Khmers verts”. On reconnaît là le vocabulaire du courant le plus agressif parmi les défenseurs du système économique actuel, et l’on s’étonne de trouver ces mots dans les tweets d’un magistrat, dont le métier en principe est la neutralité ! Ce sont d’ailleurs des mots importés des Etats-Unis – pays pourtant balayé par des déluges, conséquence directe du réchauffement climatique ; réchauffement dont l’existence est quand même niée par l’aile dure du parti républicain américain, modèle de nos propres défenseurs du système économique actuel.

Cette aile dure du parti républicain manipule le sens des mots. Le mot “woke”, par exemple. Il désignait un délire qui veut faire table rase de l’histoire et de la culture pour repartir à zéro sur la base des idées fixes d’aujourd’hui. Cette idéologie est rejetée par la grande majorité des Américains. Or l’aile dure du parti républicain profite de ce rejet du “woke” pour l’appliquer à tout autre chose : selon les amis de Donald Trump et de son rival Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, il faut rejeter aussi, comme faisant partie du “totalitarisme woke” (je cite), le souci envers l’environnement ! Cette attaque écolophobe vient évidemment de l’industrie pétro-gazière, dont le parti républicain est l’émanation. Et l’attaque va très loin, puisqu’elle vise même des fonds de pension comme Black Rock et State Street, pourtant incarnation du système économique et financier actuel… Ce qui leur est reproché, c’est d’intégrer des critères environnementaux et sociaux dans leurs décisions d’investissement ! Pourtant ce souci pour l’environnement n’est que d’apparence chez les fonds d'investissement : lors de ses assemblées générales, Black Rock veille à repousser toutes les résolutions environnementales sérieuses. Mais les républicains américains refusent que le moindre dollar aille autre part que vers le secteur du charbon, du pétrole et du gaz. Il est permis de regretter que certains courants, de notre côté de l’Atlantique, soient connectés aux Etats-Unis au point de reproduire, ici, les mêmes attitudes.

Souvenons-nous que dès les années 1990 saint Jean-Paul II sonnait l’alarme contre le saccage de la planète et de son atmosphère par le système économique.