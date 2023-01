Joseph Ratzinger était autrement plus lucide que ceux qu'on appelle aujourd'hui "les conservateurs"

Selon l'essayiste et théologien laïc Grégory Solari, Benoît XVI – en renonçant à sa charge quand il ne s’est plus senti capable de l’assumer – a posé un acte profondément réformateur qui a inauguré l’Eglise du IIIe millénaire. Cet acte situe le véritable rôle historique de Joseph Ratzinger… Sous cet angle, citons aussi la prévision de l’avenir catholique selon le futur Benoît XVI (à la radio allemande en 1969) – parce qu’elle montre à quel point les passéistes se trompaient en le croyant “des leurs” :

<< De la crise actuelle émergera l’Eglise de demain : une Eglise qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits durant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l’Eglise sera perçue comme une société de personnes volontaires : on l’intègrera par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire appel beaucoup plus souvent à l’initiative de ses membres.

De nouveaux ministères

Elle va sans aucun doute découvrir de nouvelles formes de ministère, et ordonnera à la prêtrise des chrétiens aptes pouvant exercer une profession. Dans de nombreuses petites congrégations ou groupes indépendants, la pastorale sera gérée de cette manière. Parallèlement, le ministère du prêtre à plein temps restera indispensable. Dans tous ces changements que l’on devine, l’essence de l’Eglise sera à la fois renouvelée et confirmée dans ce qui a toujours été son point d’ancrage : la foi en Dieu trinitaire, en Jésus-Christ Fils de Dieu fait homme, en l’Esprit-Saint présent jusqu’à la fin des temps. Dans la foi et la prière, elle considérera à nouveau les sacrements comme une ;louange à Dieu et non un thème d’ergotages liturgiques !

L’avenir d’une Eglise simplifiée et recentrée

L’Eglise sera plus spirituelle, ne gageant pas sur des mandats politiques, ne courtisant ni la droite ni la gauche. Cela sera difficile pour elle, car cette période d’ajustements et de clarification va lui coûter beaucoup d’énergie. Cela va la rendre pauvre et fera d’elle l’Eglise des doux. Le processus sera d’autant plus ardu qu’il faudra se débarrasser d’une étroitesse d’esprit sectaire et d’une affirmation de soi trop pompeuse. On peut raisonnablement penser que tout cela va prendre du temps. Le processus va être long et fastidieux… Mais quand les épreuves de cette période d’assainissement auront été surmontées, cette Eglise simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et affermie. Les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S’ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l’horreur de leur pauvreté. Alors ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné : une réponse qu’ils avaient toujours secrètement recherchée.

Pour moi, il est certain que l’Eglise va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s’attendre à de grands bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qui va rester à la in : une Eglise de la foi. IL est fort possible qu’elle n’ait plus le pouvoir qu’elle avait eu, mais elle va vivre un renouveau et devenir la maison des hommes, où ils trouveront la vie et l’espoir en la vie éternelle. >>