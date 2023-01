Benoît et François : deux tempéraments, une même foi

Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne, ce 4 janvier veille des funérailles de Benoît XVI :

<< Bonjour et, comme on disait : bonne année, bonne santé et le Paradis à la fin de vos jours ! Benoît XVI vient de nous y précéder. Il sera enseveli demain dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, et pour la première fois les funérailles d’un ancien pape seront présidées par un pape en exercice : François vient déjà, d’ailleurs, de prononcer des mots émouvants et intenses en hommage à son prédécesseur.

Le pape argentin avait un respect profond pour le pape émérite bavarois. Ancien évêque de Munich et ancien évêque de Buenos-Aires, ancien pasteur des plus pauvres et ancien universitaire de haute volée, les deux hommes étaient aussi différents qu’on peut l’être, sur tous les plans, personnels et culturels, sauf sur un seul : le plan de la foi surnaturelle. Et c’est le plan essentiel parce que tout en découle, y compris les prises de positions séculières – c’est ce qui explique que Benoît XVI et François aient fait les mêmes analyses dans des domaines comme l’économie ou l’écologie ; identité de vues que bien peu de gens acceptaient de voir, beaucoup préférant chercher des oppositions là où il n’y avait que des visions complémentaires ! Défaut mental assez courant dans les médias, qui font commerce de conflits et en inventent souvent là où ils n’en trouvent pas…

On pouvait être choqué de voir certains essayer d’instrumentaliser politiquement le catholicisme en prêtant au pape émérite des opinions qu’il n’avait jamais eues – ou même, en mettant sa signature en grands caractères sur la couverture d’un livre qu’il n’avait pas écrit. Chaque fois Benoit XVI se retrouvait dans la nécessité de démentir, et cet homme de prière et de paix a souffert de toute cette agitation de publicistes, si étrangère à l’esprit de sa dernière étape terrestre vers l’éternité.

Aujourd’hui Joseph Ratzinger est auprès du Père. Il prie pour nous tous. Quant à nous, il nous reste le trésor de ses nombreux livres, que le pape François nous invite à lire et relire. Je recommande pour ma part la trilogie de ses ouvrages sur le Christ : L’enfance de Jésus, chez Flammarion ; Jésus de Nazareth du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, chez Flammarion aussi ; et J ésus de Nazareth de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, aux éditions du Rocher. On a rarement l’occasion de se nourrir d’une pareille pensée, où la culture la plus large et la théologie la plus forte rencontrent l’information historique et archéologique la plus pointue.

Merci à Benoît XVI. Prions pour lui et avec lui. >>