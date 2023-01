Catholiques très minoritaires en Europe ? Oui : et alors ?

Dans ‘Voici quel est notre Dieu - Croire et vivre aujourd’hui’ (Plon/Mame, 2001, pp. 309-311), Joseph Ratzinger assume sereinement la situation d’une Europe déchristianisée à 80 % – et dissipe les nostalgies d’un passé où l’Eglise catholique una, sancta, catholica et apostolica était censée inclure le peuple entier :

<< L’Église “populaire” (au sens de : 'groupant toute la population') peut être une très belle réalité, mais elle n’est pas nécessaire. L’Église des trois premiers siècles fut une petite Église, et n’était pourtant pas une communauté sectaire. Au contraire, elle n’était nullement isolée, mais elle se savait responsable des pauvres, des malades, de tous. Tous ceux qui étaient à la recherche d’un Dieu unique, qui attendaient l’accomplissement d’une promesse, y ont trouvé un espace. … Cette conscience de ne pas être un club fermé, mais d’être toujours ouvert sur la totalité de la société, est un élément constitutif indissociable de l’Église… L’Église se mêlera à l’élaboration des législations et devra toujours rappeler les grandes constantes de la socialisation humaine. Car si le droit n’a plus de fondements moraux communs, il se détruit comme droit. L’Église ainsi considérée porte une responsabilité permanente pour le monde entier… C’est précisément à une toute petite communauté, les disciples, que Jésus a dit d’être le levain dans la pâte et le sel de la terre. Cela présuppose la petitesse. Cela suppose aussi la responsabilité pour le tout. >>