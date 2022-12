Vivre un Noël de conversion

Souvenons-nous du témoignage de Claudel :

<< J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète, à qui je dois une éternelle reconnaissance, et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis, quelques mois après, d'Une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistai, avec un plaisir médiocre, à la grand'messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. >>



Œuvres en Prose, Gallimard, La Pléiade, pp.1009-1010.

Paul Claudel, ‘Chant de marche de Noël’ (extrait)

Pour toi, ville de David et de Booz, ô Bethléem Ephrata,

Certes tu n’es pas la plus mince entre toutes les cités de Juda,

Puisqu’à ton flanc cette nuit doit naître le Sauveur des hommes !

Chacun est venu du plus loin t’apporter ce nom dont il se nomme.

Que de lumières dans tes rues ! que de tapage et que d’affaires !

César Auguste aujourd’hui recense toute la terre.

L’Enfant Prodigue, qui traite le Mauvais Larron et les employés du Comput,

Se divertit chez le rôtisseur avec les joueuses de flûte.

Il y a un feu pour chacun, excepté pour le Roi du Ciel.

Pauvre Jésus, quand Tu Te présentes, il n’y a jamais de place à l’hôtel !

Joseph, avec l’humble Marie sur le petit âne, s’en va de porte en porte.

L’aubergiste, quand il voit cette femme enceinte, appelle au secours et main-forte…